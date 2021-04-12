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«Меня заранее не предупредили, просто уволили». Как белорус кардинально поменял профессию
Источник материала: Tut.by
В один момент полностью поменять не просто работу, но и сферу деятельности, — как минимум смело. Наш сегодняшний герой — Сергей Лисовский — однажды не увидел для себя будущего в музыке, но не растерялся и нашел призвание в сфере продаж. Вместе с сервисом по поиску работы
«Сделали ремонт и с нуля запустили свою школу танцев»
События в жизни Сергея с детства подталкивали его к профессии, связанной с музыкой. У него за плечами «музыкалка» по классу баяна, четыре года музыкального колледжа, два высших образования — по специальностям «аранжировка компьютерной музыки» и «звукорежиссура». После была даже магистратура по искусствоведению.
— Не то, чтобы музыка была моей детской мечтой, просто так сложилось. В один момент пришло осознание, что нужно же и поступать куда-то. Преподаватели из музыкальной школы тогда практически сами решили, где я буду учиться дальше, а я и не сопротивлялся, — рассказывает Сергей.
Начиная с третьего курса молодой человек стал работать по специальности — звукорежиссером. Параллельно подыскивал дополнительный заработок, потому что платили, по его словам, тогда достаточно мало. Так Сергей успел поработать на корпоративах и свадьбах, даже открыл свою студию танцев.
— У меня в университете преподавал известный белорусский композитор, который помог мне устроиться в ансамбль народной музыки «Бяседа», где я шесть лет отработал. Он же помог мне попасть и в военный оркестр. Мне тогда все это было очень интересно. В это же время я и свои композиции писал, старался их как-то продвигать. Некоторые из моих народных произведений даже как-то звучали на популярном фестивале.
Примерно в это же время мы с соседом, профессиональным танцором, решили открыть школу танцев. Сняли помещение, сделали ремонт и с нуля запустили свою школу. На самоокупаемость вышли, дохода хватало, чтобы платить зарплаты и жить на эти деньги. Школа развивалась достаточно медленно, а однажды сосед пришел ко мне и говорит: «Серега, меня тут позвали работать во Францию, обещают хорошую зарплату. Мне ехать или будем продолжать работать над школой?» Решили тогда, что отказываться глупо и ему надо ехать, а мы здесь попробуем без него. Но ничего не вышло — он уехал, и школу в итоге решили закрыли, — вспоминает собеседник и признается, что он прошел бы этот путь еще раз: свой бизнес дал ценный опыт.
«Если за столько лет ничего в этой сфере не достиг, надо пробовать что-то новое»
Тогда у Сергея были все шансы продолжить развиваться в музыкальной сфере, но небольшие зарплаты все-таки вынуждали искать дополнительные подработки. Спасало то, что график у звукорежиссера гибкий: отработал мероприятие и свободен. Чтобы была возможность устроиться куда-то еще, молодой человек попросил руководителя перевести его на полставки. Тот сперва согласился, а когда Сергей пришел переоформлять документы, ему просто вернули трудовую, сообщив об увольнении.
— Меня заранее ни о чем не предупредили, просто уволили. Хорошо, хоть оформили «по собственному желанию», с этой стороны никаких подстав не было. Если честно, было очень обидно. Но именно в тот момент и закончился мой путь музыканта. Можно было, конечно, попытаться написать ремикс и выиграть известную премию, но не у всех так удачно складывается. В студенческие времена заниматься музыкой было классно, меня все устраивало. А когда начинается взрослая жизнь, и тебе надо купить машину, построить квартиру и содержать семью, то денег, которые можно заработать в Беларуси по своей специальности, становится просто недостаточно. И я решил так: если за столько лет ничего в этой сфере не достиг, надо пробовать новое. Подумал, что смогу найти что-то, к чему будет лежать душа и за что мне будут готовы платить.
Так Сергей оказался в сфере продаж. Сперва, пройдя небольшое обучение, ему удалось устроиться продавцом-консультантом в салон сотовой связи. Первый опыт работы в продажах Сергей описывает лаконично — «Ужас». График работы оказался сложным, а работа неинтересной.
— Было тяжело, а если ты вдруг провинился, тебе накидывают дополнительные часы работы, и ты работаешь уже не десять, а 12 часов в день. Зарплата сотрудника — это процент от его продаж, фиксированного оклада не было — разве что если к концу месяца у тебя зарплата получалась меньше 250 рублей, то обещали доплатить до этой суммы. Правда, мы никогда не оказывались в такой ситуации. О карьерном росте говорить не приходилось. Приходила к нам в салон условная бабушка, я продавал ей чехол для телефона или сам телефон, если повезет, — вот и все профессиональное развитие. Проработав год, понял, что больше так не могу, что хочется как-то развиваться, и стал искать работу в оптовых продажах.
«Собеседование продолжалось часов семь»
С увольнением из салона связи Сергей решил не торопиться и сперва найти новое место работы. Разместил резюме на
— Чтобы не повторить ошибок, я выбирал только те вакансии, которые казались интересными. Обращал внимание на то, сколько лет компания на рынке, на ее репутацию, читал отзывы и только тогда откликался. Но время шло, все собеседования проходили по одному сценарию, а хороших предложений я так и не находил.
Через три месяца, когда за плечами у Сергея было уже около десяти или 15 интервью с возможными работодателями, ему позвонили из организации по подбору персонала. Сообщили, что ищут людей для компании, которая занимается продажей компьютерной техники. Наш герой решил не отказываться и отправился на собеседование — молодой человек до сих пор вспоминает его как одно из самых серьезных и даже страшных в жизни.
— Собеседование проходило в большом кабинете, где кроме меня находились директор компании, руководитель отдела продаж и еще человек 15 претендентов на должность. Каждому из нас по очереди задавали вопросы, одновременно разыгрывая различные ситуации, которые могут встретиться в работе. Это было что-то вроде стресс-теста, чтобы выяснить, способны ли мы продавать, и понять, как поведем себя в конфликтной ситуации. Причем, сценки были достаточно жесткие. Нам нужно было пытаться продать товар, оставаясь при этом спокойными, проявлять терпение и стараться не послать «клиента» после первых двух фраз, хотя очень хотелось. И все это продолжалось часов семь. Ощущения после собеседования были непередаваемые, я будто обнулился, — рассказывает наш герой.
Все прошло успешно, и Сергея приняли на должность менеджера по продажам. Хотя в самом начале на новом месте снова пришлось столкнуться с трудностями: зарплата на этой позиции напрямую зависит от продаж, а когда еще нет своей наработанной клиентской базы, приходится тяжело. Нужно было взять себя в руки и начать. Так за одним клиентом пришел другой, третий — и сейчас у собеседника есть пул клиентов, в который даже входит один из ведущих белорусских банков.
На этом месте наш герой работает уже четыре года и признается, что его до сих пор все устраивает. Тем, кто думает о смене работы или сферы деятельности, Сергей хочет напомнить, что меняться и привносить в жизнь что-то новое никогда не поздно. Главное не бояться сделать первый шаг.
— Вам могут говорить «Да кому ты нужен?» или «Где ты найдешь лучше?» Но это глупости. Вы не обязаны всю жизнь работать, к примеру, врачом, если однажды на него отучились. В один момент вы можете осознать, что зарабатываете значительно меньше, чем могли бы. Или могут измениться ваши интересы и желания. Поэтому, если вам когда-то захочется поменять место работы или профессию, нужно просто взять и сменить. В конце концов, всегда можно сделать это еще раз.
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