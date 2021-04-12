«Меня заранее не предупредили, просто уволили». Как белорус кардинально поменял профессию

Источник материала: Tut.by

В один момент полностью поменять не просто работу, но и сферу деятельности, — как минимум смело. Наш сегодняшний герой — Сергей Лисовский — однажды не увидел для себя будущего в музыке, но не растерялся и нашел призвание в сфере продаж. Вместе с сервисом по поиску работы rabota.by мы продолжаем рассказывать истории белорусов, решившихся на серьезные перемены в карьере.

«Сделали ремонт и с нуля запустили свою школу танцев»

События в жизни Сергея с детства подталкивали его к профессии, связанной с музыкой. У него за плечами «музыкалка» по классу баяна, четыре года музыкального колледжа, два высших образования — по специальностям «аранжировка компьютерной музыки» и «звукорежиссура». После была даже магистратура по искусствоведению.

— Не то, чтобы музыка была моей детской мечтой, просто так сложилось. В один момент пришло осознание, что нужно же и поступать куда-то. Преподаватели из музыкальной школы тогда практически сами решили, где я буду учиться дальше, а я и не сопротивлялся, — рассказывает Сергей.



Сергей Лисовский

Начиная с третьего курса молодой человек стал работать по специальности — звукорежиссером. Параллельно подыскивал дополнительный заработок, потому что платили, по его словам, тогда достаточно мало. Так Сергей успел поработать на корпоративах и свадьбах, даже открыл свою студию танцев.

— У меня в университете преподавал известный белорусский композитор, который помог мне устроиться в ансамбль народной музыки «Бяседа», где я шесть лет отработал. Он же помог мне попасть и в военный оркестр. Мне тогда все это было очень интересно. В это же время я и свои композиции писал, старался их как-то продвигать. Некоторые из моих народных произведений даже как-то звучали на популярном фестивале.

Примерно в это же время мы с соседом, профессиональным танцором, решили открыть школу танцев. Сняли помещение, сделали ремонт и с нуля запустили свою школу. На самоокупаемость вышли, дохода хватало, чтобы платить зарплаты и жить на эти деньги. Школа развивалась достаточно медленно, а однажды сосед пришел ко мне и говорит: «Серега, меня тут позвали работать во Францию, обещают хорошую зарплату. Мне ехать или будем продолжать работать над школой?» Решили тогда, что отказываться глупо и ему надо ехать, а мы здесь попробуем без него. Но ничего не вышло — он уехал, и школу в итоге решили закрыли, — вспоминает собеседник и признается, что он прошел бы этот путь еще раз: свой бизнес дал ценный опыт.

«Если за столько лет ничего в этой сфере не достиг, надо пробовать что-то новое»

Тогда у Сергея были все шансы продолжить развиваться в музыкальной сфере, но небольшие зарплаты все-таки вынуждали искать дополнительные подработки. Спасало то, что график у звукорежиссера гибкий: отработал мероприятие и свободен. Чтобы была возможность устроиться куда-то еще, молодой человек попросил руководителя перевести его на полставки. Тот сперва согласился, а когда Сергей пришел переоформлять документы, ему просто вернули трудовую, сообщив об увольнении.

— Меня заранее ни о чем не предупредили, просто уволили. Хорошо, хоть оформили «по собственному желанию», с этой стороны никаких подстав не было. Если честно, было очень обидно. Но именно в тот момент и закончился мой путь музыканта. Можно было, конечно, попытаться написать ремикс и выиграть известную премию, но не у всех так удачно складывается. В студенческие времена заниматься музыкой было классно, меня все устраивало. А когда начинается взрослая жизнь, и тебе надо купить машину, построить квартиру и содержать семью, то денег, которые можно заработать в Беларуси по своей специальности, становится просто недостаточно. И я решил так: если за столько лет ничего в этой сфере не достиг, надо пробовать новое. Подумал, что смогу найти что-то, к чему будет лежать душа и за что мне будут готовы платить.





Так Сергей оказался в сфере продаж. Сперва, пройдя небольшое обучение, ему удалось устроиться продавцом-консультантом в салон сотовой связи. Первый опыт работы в продажах Сергей описывает лаконично — «Ужас». График работы оказался сложным, а работа неинтересной.

— Было тяжело, а если ты вдруг провинился, тебе накидывают дополнительные часы работы, и ты работаешь уже не десять, а 12 часов в день. Зарплата сотрудника — это процент от его продаж, фиксированного оклада не было — разве что если к концу месяца у тебя зарплата получалась меньше 250 рублей, то обещали доплатить до этой суммы. Правда, мы никогда не оказывались в такой ситуации. О карьерном росте говорить не приходилось. Приходила к нам в салон условная бабушка, я продавал ей чехол для телефона или сам телефон, если повезет, — вот и все профессиональное развитие. Проработав год, понял, что больше так не могу, что хочется как-то развиваться, и стал искать работу в оптовых продажах.

«Собеседование продолжалось часов семь»

С увольнением из салона связи Сергей решил не торопиться и сперва найти новое место работы. Разместил резюме на rabota.by и стал самостоятельно откликаться на вакансии, по возможности ходить на собеседования — по выходным, в обед или вечерами после работы.

— Чтобы не повторить ошибок, я выбирал только те вакансии, которые казались интересными. Обращал внимание на то, сколько лет компания на рынке, на ее репутацию, читал отзывы и только тогда откликался. Но время шло, все собеседования проходили по одному сценарию, а хороших предложений я так и не находил.





Через три месяца, когда за плечами у Сергея было уже около десяти или 15 интервью с возможными работодателями, ему позвонили из организации по подбору персонала. Сообщили, что ищут людей для компании, которая занимается продажей компьютерной техники. Наш герой решил не отказываться и отправился на собеседование — молодой человек до сих пор вспоминает его как одно из самых серьезных и даже страшных в жизни.

— Собеседование проходило в большом кабинете, где кроме меня находились директор компании, руководитель отдела продаж и еще человек 15 претендентов на должность. Каждому из нас по очереди задавали вопросы, одновременно разыгрывая различные ситуации, которые могут встретиться в работе. Это было что-то вроде стресс-теста, чтобы выяснить, способны ли мы продавать, и понять, как поведем себя в конфликтной ситуации. Причем, сценки были достаточно жесткие. Нам нужно было пытаться продать товар, оставаясь при этом спокойными, проявлять терпение и стараться не послать «клиента» после первых двух фраз, хотя очень хотелось. И все это продолжалось часов семь. Ощущения после собеседования были непередаваемые, я будто обнулился, — рассказывает наш герой.





Все прошло успешно, и Сергея приняли на должность менеджера по продажам. Хотя в самом начале на новом месте снова пришлось столкнуться с трудностями: зарплата на этой позиции напрямую зависит от продаж, а когда еще нет своей наработанной клиентской базы, приходится тяжело. Нужно было взять себя в руки и начать. Так за одним клиентом пришел другой, третий — и сейчас у собеседника есть пул клиентов, в который даже входит один из ведущих белорусских банков.

На этом месте наш герой работает уже четыре года и признается, что его до сих пор все устраивает. Тем, кто думает о смене работы или сферы деятельности, Сергей хочет напомнить, что меняться и привносить в жизнь что-то новое никогда не поздно. Главное не бояться сделать первый шаг.

— Вам могут говорить «Да кому ты нужен?» или «Где ты найдешь лучше?» Но это глупости. Вы не обязаны всю жизнь работать, к примеру, врачом, если однажды на него отучились. В один момент вы можете осознать, что зарабатываете значительно меньше, чем могли бы. Или могут измениться ваши интересы и желания. Поэтому, если вам когда-то захочется поменять место работы или профессию, нужно просто взять и сменить. В конце концов, всегда можно сделать это еще раз.

Елена Есипович, карьерный консультант, директор по персоналу транспортно-логистической компании, эксперт сервиса «Готовое резюме» — Сфера продаж по итогам первого квартала 2021 года, как и по итогам 2020 года, лидирует и в структуре вакансий, и в структуре резюме. Конкуренция тут — 4,8 резюме на одну вакансию, что ниже, чем на общем рынке труда, где на одну позицию приходится 8,3 резюме. Это дает возможность соискателям чувствовать себя комфортно, сфера остается актуальной. Изменились разве что требования к продавцам. Сейчас менеджеру для работы не хватит знания классических пяти шагов продаж. Нужны специалисты, которые умеют находить контакт с людьми, выстраивать с ними партнерские отношения, грамотно и вежливо разговаривать. Конечно, до сих пор есть компании, которые готовы обучить сотрудника, но предпочтение отдают все же профессионалам. Сейчас при приеме на работу менеджеров по продажам все реже просят, к примеру, продать ручку. Серьезные компании стали использовать более глубинные тесты: важно в самом начале оценить не только личностные и психологические характеристики человека, но и его уровень — часто одного собеседования может не хватить. Хороший продавец работает на одном месте, как правило, 2−3 года. Позже ему необходим какой-то профессиональный рост. В этом случае либо компания предлагает ему новые опции, либо человек, не видя возможностей для дальнейшего развития, начинает подыскивать другое место работы. Людям, которые находятся в поиске нового места и продолжают работать, нужно учитывать, что работодатели сейчас активно берут рекомендации. Если на вашем настоящем месте работы пока не знают, что вы собираетесь уйти, важно предупредить об этом потенциального работодателя. Можно попросить его не брать рекомендации, пока вы не сообщите нынешнему руководству о своем решении. Это нормальная практика, она поможет избежать неприятных сюрпризов. По моему опыту, чтобы найти замену уходящему сотруднику, обычно хватает месяца. Бывают случаи, когда можно договориться с руководством, и замену вам найдут хоть завтра. Иногда требуется более длительный поиск, поэтому предупредить руководителя о своем уходе лучше всего за два месяца.

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Партнер проекта:

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