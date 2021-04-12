«Пока мне больно». Фитнес-тренер Наталия Мицкович о разрыве с Иваном Вабищевичем (Дядей Ваней)

Источник материала: Tut.by

В проекте «Одно утро» мы начинаем день с интересными женщинами, чтобы за чашечкой кофе обсудить все, что нам интересно: от косметических трендов до карьерных достижений. Сегодня мы встретились с Наталией Мицкович — фитнес-тренером, хореографом и бывшей женой белорусского рок-музыканта Ивана Вабищевича (Дяди Вани).





«Раньше была заядлой ЗОЖницей, сегодня просто слушаю свой организм»

— В семье я просыпаюсь раньше всех. Утром, пока мозг не захламлен ненужной информацией, записываю в блокнот свои мысли. Называю это личной психотерапией. Практикую ее около полугода, с того момента, как произошли серьезные перемены в личной жизни.

Дальше встает Мия и начинает будить Мирославу (Наталья и Иван Вабищевич воспитывают двух дочерей: 10-летнюю Мирославу и Мию, которой 1 год и 9 месяцев, — Прим. редакции). Завтрак детям готовлю обязательно под музыку. Сама могу не позавтракать. Раньше была заядлой ЗОЖницей, все по режиму. Сегодня просто слушаю свой организм, ем по запросу. Но этот путь не для всех, все индивидуально. Воду пью из бокала, это просто красиво. (Улыбается).









— Как удалось так быстро прийти в форму после родов?

— Мои история с питанием долгая и запутанная. Я с шести лет занималась художественной гимнастикой. Когда поступила в Белорусский государственный университет культуры и искусств на хореографическое отделение, думала, что уже звезда. (Смеется).

Но на первом занятии почти всем студенткам приказали похудеть. К сессии я сбросила семь килограммов. Мой рацион на день состоял из кофе, йогурта, шоколадного батончика и яблока. Это нисколько не про здоровье. Тем более, при сильных физических нагрузках. В первую беременность я отъедалась: «Класс, можно поправляться!».

Но с появлением Мирославы все поменялось. Начала убирать пищевой мусор: кетчупы, майонезы. Стала изучать тему здорового питания, втянулась — и сейчас это для меня естественно. Я знаю, что нужно есть белок, чтобы строились мышцы. Жиры — поддержка гормонального фона. Углеводы — энергия. Когда ты понимаешь, что, для чего и почему — у тебя не стоит вопрос, чем поужинать или пообедать.

Готовить не люблю. Мне нравится, когда все просто, полезно и вкусно. Иногда ловлю себя на мысли: «Зачем людям так часто надо есть?». (Улыбается).









— Это детский коврик, но я его адаптировала под себя, — показывает Наталья. — Пока готовится завтрак, делаю раскатку на массажном ролике. Те, кто любят много ходить, обязательно прорабатывайте стопы.

Я по утрам продуктивнее, чем вечером. Все основные дела планирую на первую половину дня, вторая — посвящена дочкам.

«Первое время терзала себя: «Я ничего не достигаю»





— Утром обязательно делаю легкий массаж лица скребком Гуаша. Предварительно наношу на кожу крем или сыворотку. Важно, чтобы скребок скользил по коже и не растягивал ее. У меня сыворотка с витамином С (используем, пока нет активного солнца) от израильского бренда «Kessem». От этой же марки крем с эффектом лифтинга и витаминами А, Е, С. Я случайно наткнулась на бренд в аптеке, купила — понравилось. Продукты хорошо увлажняют кожу. А она у меня достаточно сухая, плюс стрессы дают о себе знать. Я редко попадаю к косметологу — нет времени — спасаюсь сама.

Иногда в крем добавляю каплю масла лаванды. На кончики волос наношу масло иланг-иланга. Аромат невероятный. С точки зрения аромапсихологии, иланг-иланг пробуждает женское начало. Я сейчас на этом «повернута», наверное. (Смеется). После рождения Мии начала задумываться над тем, кто я, где, зачем?













— В одном из интервью сказали, что готовы быть полностью за мужем. Слишком растворились в семье и забыли о себе?

— Я была профессиональной танцовщицей. Планировала до 35 лет танцевать, сегодня мне 35 и я танцую вместе со своими детьми. (Смеется). Я не жалею ни о чем. Я хотела семью. У меня был мужчина-суперзвезда. Первое время терзала себя: «Я ничего не достигаю». Потом признала, что, наверное, это мой путь — быть опорой для реализации супруга. Я была его музой. У нас был классный тандем. Сейчас, чувствую, пришло мое время. Мне нравится то, в чем я развиваюсь, что пробую делать.

Я обучаюсь на фитнес-терапевта. Готовлю онлайн-марафон про осознанный подход к своему телу. Покажу, как тренироваться с заботой о себе и не терять мотивацию, любить себя. Хочется донести до людей простую истину: когда тело тренированное, энергии, желания жить и творить гораздо больше!

В конце мая в качестве спикера и фитнес-тренера еду в летний лагерь для мам — в туристическую деревню «Белые луга».

«Пока мне больно. Когда все уляжется, расскажу свою версию»





— Вы много говорите про принятие себя. Вы против пластических операций, если они сделаны не по медицинским показаниям?

— В 16 лет мне сломали носовую перегородку, и я была вынуждена лечь под нож хирурга. Это был ад.

До появление детей мечтала увеличить грудь. Сейчас не хочу. Пришло абсолютное принятие себя. Я смотрю в зеркало, и мне кажется, что такой прекрасной я не была никогда. Сейчас я максимально красивая. (Смущается).

— В марте Иван Вабищевич дал интервью, в котором рассказал, что вы расстались, и с сентября он живет в Москве — у него новая любовь. Об этих переменах в жизни и стрессах вы упоминали ранее?

— Для меня интервью Вани — шок. Я не была в курсе, что он дал это интервью. Я его, если честно, даже не смогла дочитать.

Не хочу сейчас комментировать эту тему. История не закончена. Есть нюансы, о которых не готова говорить. Пока мне больно. К тому же, не хочу впутывать в это детей. Может быть, когда все уляжется, я расскажу свою версию.

— «Я хочу, чтобы мои крошки были такими же смелыми и свободными духом, как Мария Колесникова. У этой революции — женское лицо, обязательно с красной помадой на губах», — написали в своем инстаграме. На тему событий в стране вы высказывались не раз. Почему не промолчали?

— Потому что это было очень больно. Я шла на выборы с полной уверенностью, что будет по-честному. У меня был трепет, как перед первым свиданием. Я надела красивое платье, нарядила Мию. Это были мои первые осознанные выборы. Я, как любая мать, просто хочу своим детям лучшего будущего… Потому и не молчала.

«Надо вспоминать о себе, чтобы не потеряться»









— Как человек-инстаграм, все лишнее сразу убираю со стола, чтобы картинка была правильной, — суетится Наталья, расставляя косметику. — Больше, чем я, моей декоративной любит пользоваться Мия. (Улыбается). Особенно ей нравится палетка теней от МАС и помады для губ. От суперстойкой жидкой матовой помады Maybelline New York «Super Stay Matte Ink» Мию три дня отмыть невозможно. (Смеется). Использую также увлажняющий блеск для губ от NYX Professional Makeup «Intense Butter Gloss».

Вообще, я не очень люблю краситься, но делать это стала чаще, так как записываю сторис, снимаю тренировки. Для жизни за кадром предпочитаю сделать перманентный макияж бровей и подкрашивать ресницы. Если раньше загонялась по тушам для ресниц, покупала только Chanel, то потом поняла, что отдавать 50 долларов за маленький тюбик — нецелесообразно. К тому же, каждые три месяца тушь желательно менять. Сейчас пользуюсь от LUXVISAGE «beCrazy total effect».

BB-крему от Missha «Perfect Cover BB Cream» не изменяю уже года три. Он увлажняет, выравнивает тон, не забивает поры, есть SPF-защита, что важно.









Обожаю ухаживать за телом. Делаю соль для ванн. В английскую соль, которую еще называют эпсомской, добавляю эфирные масла, в основном, лаванду. Такая соль отлично подходит для бьюти-ритуалов: выводит лишнюю жидкость из организма, запускает обменные процессы, помогает избавиться от покраснений и мелких воспалений.

Сама делаю и скрабы для тела. Смешиваю кофе, коричневый сахар и эфирные масла, например, цитрусовые. Они а-ля антицеллюлитные, но я убеждена, что борьба с целлюлитом — это исключительно питание, тренировки.





Для увлажнения тела покупаю продукты, которые подойдут и детям. Нравится увлажняющее молочко от «Topicrem». После него кожа как будто покрыта водичкой, блестит. С нерафинированным маслом ши от Cacao Cow по вечерам в течение десяти минут делаю себе массаж стоп. Самоощущение становится другим, появляется немного энергии на то, чтобы послушать вебинары, почитать книгу или помедитировать. В течении дня надо вспоминать о себе. Особенно это важно для женщины, чтобы не потеряться в этом суетливом мире.