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Как искать союзников по захвату рынка — опыт «1С-Битрикс» в Беларуси
12.04.2021 09:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
У бизнеса, который хочет выйти на новый рынок, есть два пути: нагружать собственных продавцов или отдавать продажи на откуп партнерской сети. Подход зависит от глобальных целей бренда, продуктовой стратегии и амбиций. Полина Ганкович, директор «1С-Битрикс» (онлайн-сервис
— Формально партнерская программа существует с момента появления офиса «1С-Битрикс» в Беларуси — с 2013 года. Однако активно сеть участников стала расти с 2016-го. Именно тогда в минском представительстве появились сотрудники, а партнеры смогли не просто регистрироваться, но и полноценно взаимодействовать с компанией. Например, появился отдельный менеджер по работе с партнерами, который сопровождает их на всем пути регистрации в программе, отвечает за адаптацию и развитие. Это гораздо ценнее, мотивирует и дает больше возможностей для совместных активностей.
В чем может быть профит партнерских программ — расскажу на примере нашей компании.
Для нас: партнеры решают задачи по presale, заключению и оформлению сделок, внедрению и поддержке продукта. Кроме этого, каждый из них становится амбассадором бренда. Учитывая, что в сфере B2B каждый предприниматель — уже лидер мнений для своей аудитории, такой подход решает и маркетинговые задачи. У вендора высвобождается время, чтобы развивать продукт и масштабировать бизнес.
Для партнера: специальная цена на продукт, процент с заключения сделок, бонус по партнерской программе за объем продаж, маркетинговая поддержка, получение доступа к бизнес-комьюнити, постоянное обучение.
У нас уже более 700 дилеров в стране, ежегодно их число прирастает на уровне 10-15%. Какие правила позволяют нам достигать таких показателей?
Правило №1. Пробовать разные инструменты для поиска союзников
Привлечь партнеров непросто, это огромная подготовительная работа — над продуктом, позиционированием, продвижением. Она требует вовлечения как рядовых менеджеров, так и руководства компании. Вот что поможет это сделать.
1. Создавайте сильные продукты. Это значит, что ваш продукт должен быть:
Если подытожить, то сильная разработка продает сама себя. Даже лучший маркетинг будет неэффективным, если ваш продукт никому не нужен. Практически все дилеры через некоторое время сами стали на нас «выходить», ориентируясь на нашу репутацию на рынке — среди клиентов, действующих партнеров и даже конкурентов.
2. Напишите подробно о партнерской программе на сайте. Как ни странно, многие бизнесы либо забывают сделать это, либо ограничиваются парой строчек с контактами менеджера.
Вот чек-лист по важным блокам на сайте/лендинге о дилерской программе:
3. Участвуйте в мероприятиях. Нетворкинг в любом формате — офлайн или онлайн — это мощный инструмент для продвижения и привлечения союзников. Опыт показывает, что после выступления эксперта компании на отраслевом мероприятии (в нашем случае — технологичном), в среднем, 5% аудитории из зала становятся нашими партнерами.
4.Наблюдайте за конкурентами. Посмотрите, кого указывают в числе партнеров другие компании из вашей отрасли. Если кто-то заинтересует — можно сделать предложение о сотрудничестве. С нашей стороны никакого конфликта интереса нет. Дилер вправе выбирать, стать ему эксклюзивным представителем какого-то бренда или сформировать продуктовую линейку.
Любой бизнесмен, в том числе, и наш потенциальный партнер, хочет:
1. Диверсифицировать риски.
2. Предлагать клиенту наилучшее решение его задач.
Например, для нас все дилеры равны: и эксклюзивные, и те, кто имеет в портфеле несколько продуктов. Бонусы по партнерской программе зависят только от объема продаж.
Правило №2. Генерировать поток лидов
Дилеры хотят тратить минимум усилий, чтобы продавать продукты вашей компании. Поэтому необходимо самим генерировать большой входящий трафик лидов. Например, вот какие каналы используем для этого мы:
Правило №3. Формировать маркетинговую инфраструктуру
Партнерская сеть — это сообщество профессионалов. А у него должна быть соответствующая «экосистема» в виде вебинаров, видеокурсов, статей с ответами на самые распространенные вопросы.
Создайте свою «библиотеку знаний».Это поможет дилерам максимально эффективно работать с клиентами и быть амбассадорами вашего бренда. Дать доступ к таким материалам можно, например, в личном кабинете. Например, у нас это реализовано именно так.
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Дополнительно наша компания проводит мероприятия для партнеров. Когда был доступен офлайн-формат, мы приглашали спикеров-экспертов по разным темам — по управлению проектами, по росту скилов в продажах, по работе с командой.
В этом году после перехода в онлайн мы организуем с партнерами встречи в конце каждого месяца, где даем информацию по работе всей сети, нашего офиса, а также разбираем какую-то одну тему, которую они выбрали сами заранее.
Также запускаем мероприятия не только для дилеров наших продуктов, но и вместе с ними. В этом случае партнер для клиентов становится уже не просто продавцом или внедренцем решения, но еще и экспертом по определенным темам.
Мы настроили этот процесс так:
Правило №4. Давать возможность зарабатывать разными способами и видеть перспективы
Партнеры получают доход от продажи лицензии, но не это основа их бизнеса. Важная часть — внедрение и сервис. Расскажите, как именно они могут зарабатывать больше. Как правило, все дилеры могут допродавать клиентам:
Плюс — покажите перспективы, то, как вы вместе можете развивать отрасль. Так, в конце 2019 года мы инициировали
Еще недавно вышло
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Правило №5. Строить комьюнити
Дилеры могут не только конкурировать друг с другом. Создайте для них площадку, где они могут общаться между собой. Это может быть отдельный портал или просто чат в мессенджере.
Ваша цель — сделать дилеров союзниками друг друга.Например, у нашей компании есть несколько сервисов, где мы общаемся с партнерами, а они — между собой. Основной из них — облачный внутренний портал, сейчас там около 400 участников. И в живой ленте не только мы пишем о новостях, но и сами дилеры переписываются между собой, постоянно делятся информацией по работе. Мы знаем, что за пределами нашей «беседки» многие объединяются и создают совместные проекты.
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Как развивать партнерскую сеть
У нас много партнеров, поэтому дальше мы будем повышать качество их работы, чтобы рос уровень удовлетворенности клиентов и, соответственно, продаж. Возможно, наши советы окажутся полезны и другим компаниям:
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Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У бизнеса, который хочет выйти на новый рынок, есть два пути: нагружать собственных продавцов или отдавать продажи на откуп партнерской сети. Подход зависит от...
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