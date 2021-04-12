Кого государство назвало причастными к террористической деятельности после выборов-2020?

Источник материала: Салiдарнасць

TUT.BY показывает в инфографике, кто эти люди, в чем государство видит их вину и как они между собой связаны.

С конца 2020 года количество людей в Перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, значительно выросло за счет белорусов, хотя некоторым из списка КГБ предъявлены обвинения вовсе не по ст. 289 (Акт терроризма) и не по ст. 290 (Угроза совершением акта терроризма) Уголовного кодекса.

«Группа Автуховича»: Николай Автухович, Павел Сава, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова.

«Группа Олиневича»: Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов, Дмитрий Резанович.

BYPOL: Станислав Якименко, Сергей Чубуков, Олег Талерчик, Сергей Макар, Игорь Лобан, Михаил Куцко, Сергей Курочкин, Матвей Купрейчик, Владимир Жигарь, Александр Азаров, Станислав Лупоносов, Андрей Остапович.

НАУ (Народное антикризисное управление): Павел Латушко, Светлана Хилько.

«Экстремистский» телеграм-канал: Степан Путило, Роман Протасевич.

Одиночки: Вячеслав Малейчук, Игорь Макар, Антон Мотолько, Светлана Тихановская.

Весь текст с инфографикой смотрите здесь