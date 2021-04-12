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В Киеве назвали число жертв во время «режима тишины»

12.04.2021 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Официальный Киев заявляет о большом количестве погибших за время действия режима прекращения огня.

В Киеве назвали число жертв во время «режима тишины»

Как отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом», «за полгода, которые соблюдался режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более чем три месяца погибли 26 украинских военных».

Она также подчеркнула, что украинские власти не планируют наступление на неподконтрольные территории.

В то же время Мендель обратила внимание на поведение Москвы, так как «весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы».

По ее словам, в настоящее время вдоль восточной границы уже скопилось 40 тысяч российских военных, столько же в оккупированном Крыму.

«Может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014-м. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку — это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы», — подчеркнула пресс-секретарь Владимира Зеленского.

 
 
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Официальный Киев заявляет о большом количестве погибших за время действия режима прекращения огня.
 
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