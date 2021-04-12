Авария на МКАД: пострадали шесть человек, в их числе трое детей

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска рассказали об аварии, которая произошла вчера на 19-м км МКАД (недалеко от Игуменского тракта) примерно в 22:00. Столкнулись три автомобиля, травмы получили шесть человек, в их числе трое детей.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, двигавшийся по внешнему кольцу, увидел перед собой на дороге животное и поэтому резко затормозил. Ехавший следом водитель Mazda, как сообщили в ГАИ, не успел среагировать и столкнулся с Volkswagen. Следом в Mazda врезался Opel.

— В результате ДТП травмы получили все находящиеся в автомобиле Mazda: отец, мать и трое детей (2009, 2018 и 2020 года рождения), а также водитель автомобиля Volkswagen. Пострадавшие доставлены в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту произошедшей аварии проводится проверка. На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска, следователь, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.

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