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Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Источник материала: Onliner
Припять в этом году постаралась расплескаться мощно, но аккуратно. Мы проехали по диким местам, в которых нечастые люди все еще вынуждены считаться с природой. Пробирались там, где река согласилась нас пустить. Некоторые дороги она пока перекрыла, по некоторым можно двигаться только на больших колесах. Как раз за это мы и любим непричесанную верхнюю Припять.
Перед водными процедурами повторяем элементарные термины, атрофировавшиеся за годы городской жизни. Паводок — это повышение уровня воды в результате дождя, таяния снега, прорыва дамбы, других явлений; может случиться в любое время года. Половодье (в наших краях) — весенний паводок из-за таяния снега и льда. Не всякий паводок — это половодье, но всякое половодье — паводок. Это, в общем, все, что вам надо знать о белорусской гидрологии. Сейчас — половодье.
Поехали.
В этом году оно плавное и относительно мирное, без фанатизма. Кое-где по стране реки вышли из берегов, чтобы смочить пойму и обеспечить буйство живности летом.
Житковичский и Петриковский районы — традиционные места боевой славы. Как раз отсюда дед Талаш.
Затоплен легендарный Туровский луг — готовится к птичьим базарам и бердвотчерам. Скоро тут будет столпотворение птиц.
В районе Петрикова намокла дорога к знаменитому парому, который связывает относительно цивилизованный левый берег с дикими землями на правом. Не проехать.
Сам Петриков сух и светел. Вода опасно подошла к краю дворов и дорог, но не рискует переступать последнюю черту.
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