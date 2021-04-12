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Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

12.04.2021 09:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Припять в этом году постаралась расплескаться мощно, но аккуратно. Мы проехали по диким местам, в которых нечастые люди все еще вынуждены считаться с природой. Пробирались там, где река согласилась нас пустить. Некоторые дороги она пока перекрыла, по некоторым можно двигаться только на больших колесах. Как раз за это мы и любим непричесанную верхнюю Припять.

Перед водными процедурами повторяем элементарные термины, атрофировавшиеся за годы городской жизни. Паводок — это повышение уровня воды в результате дождя, таяния снега, прорыва дамбы, других явлений; может случиться в любое время года. Половодье (в наших краях) — весенний паводок из-за таяния снега и льда. Не всякий паводок — это половодье, но всякое половодье — паводок. Это, в общем, все, что вам надо знать о белорусской гидрологии. Сейчас — половодье.

Поехали.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

В этом году оно плавное и относительно мирное, без фанатизма. Кое-где по стране реки вышли из берегов, чтобы смочить пойму и обеспечить буйство живности летом.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

Житковичский и Петриковский районы — традиционные места боевой славы. Как раз отсюда дед Талаш.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

Затоплен легендарный Туровский луг — готовится к птичьим базарам и бердвотчерам. Скоро тут будет столпотворение птиц.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

В районе Петрикова намокла дорога к знаменитому парому, который связывает относительно цивилизованный левый берег с дикими землями на правом. Не проехать.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

Сам Петриков сух и светел. Вода опасно подошла к краю дворов и дорог, но не рискует переступать последнюю черту.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

Реальная Беларусь. Репортаж с паромной переправы

А это тот самый «туровский» мост. Здесь недавно развернулась небывалая по бесхозяйственности и размаху инженерных подвигов эпопея: мост треснул, и срочно строили новый. Для этого взрывали остатки прежнего и двигали реку.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

А так можно было? Как двигали реку, чтобы сдать мост к 7 ноября

Теперь сверху максимально красивый вид.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

Деревня Погост стоит на берегу Припяти, но и там вода лишь слегка облизывает хозяйские заборы и кромки дорог.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

На пойменных лугах близ Погоста расквартировано целое стадо туроподобных быков породы Хека. Животные были выведены путем обратной селекции и наиболее приближены к исчезнувшему виду, ранее обитавшему на этой территории, — туру. Стадо прибыло на свою историческую родину из латвийского национального парка Кемери, хотя изначально животных вывели в Нидерландах.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

Деревни Озераны, Хвоенск и Переров.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

Деревня Дорошевичи.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

Гидрологи говорят, что на сегодня максимумы в основном достигнуты, вода колыхается в районе верхних отметок и собирается идти на спад. Кто не успел посмотреть своими глазами — торопитесь. Впрочем, мы вам постарались все показать.

Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)
Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

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Теги: Могилев
 
 
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Припять в этом году постаралась расплескаться мощно, но аккуратно. Мы проехали по диким местам, в которых нечастые люди все еще вынуждены считаться с природой....
 
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