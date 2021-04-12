Море Геродота. Как на Полесье разлилась Припять (45 фото)

Источник материала: Onliner Припять в этом году постаралась расплескаться мощно, но аккуратно. Мы проехали по диким местам, в которых нечастые люди все еще вынуждены считаться с природой. Пробирались там, где река согласилась нас пустить. Некоторые дороги она пока перекрыла, по некоторым можно двигаться только на больших колесах. Как раз за это мы и любим непричесанную верхнюю Припять.

Перед водными процедурами повторяем элементарные термины, атрофировавшиеся за годы городской жизни. Паводок — это повышение уровня воды в результате дождя, таяния снега, прорыва дамбы, других явлений; может случиться в любое время года. Половодье (в наших краях) — весенний паводок из-за таяния снега и льда. Не всякий паводок — это половодье, но всякое половодье — паводок. Это, в общем, все, что вам надо знать о белорусской гидрологии. Сейчас — половодье.

Поехали.





В этом году оно плавное и относительно мирное, без фанатизма. Кое-где по стране реки вышли из берегов, чтобы смочить пойму и обеспечить буйство живности летом.





Житковичский и Петриковский районы — традиционные места боевой славы. Как раз отсюда дед Талаш.





Затоплен легендарный Туровский луг — готовится к птичьим базарам и бердвотчерам. Скоро тут будет столпотворение птиц.













В районе Петрикова намокла дорога к знаменитому парому, который связывает относительно цивилизованный левый берег с дикими землями на правом. Не проехать.













Сам Петриков сух и светел. Вода опасно подошла к краю дворов и дорог, но не рискует переступать последнюю черту.





















А это тот самый «туровский» мост. Здесь недавно развернулась небывалая по бесхозяйственности и размаху инженерных подвигов эпопея: мост треснул, и срочно строили новый. Для этого взрывали остатки прежнего и двигали реку.





















Теперь сверху максимально красивый вид.





Деревня Погост стоит на берегу Припяти, но и там вода лишь слегка облизывает хозяйские заборы и кромки дорог.

















На пойменных лугах близ Погоста расквартировано целое стадо туроподобных быков породы Хека. Животные были выведены путем обратной селекции и наиболее приближены к исчезнувшему виду, ранее обитавшему на этой территории, — туру. Стадо прибыло на свою историческую родину из латвийского национального парка Кемери, хотя изначально животных вывели в Нидерландах.





















Деревни Озераны, Хвоенск и Переров.

































Деревня Дорошевичи.





















Гидрологи говорят, что на сегодня максимумы в основном достигнуты, вода колыхается в районе верхних отметок и собирается идти на спад. Кто не успел посмотреть своими глазами — торопитесь. Впрочем, мы вам постарались все показать.













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