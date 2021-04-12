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Фестиваль кельтов пройдет в Минске
Источник материала: БДГ
1 мая 2021 года в центре Минска, на территории Центрального ботанического сада пройдет весенний фестиваль “Бельтайн”, посвященный культуре, музыке и традициям кельтов! Праздник ознаменует торжественное открытие белорусского фестивального сезона 2021.
Бельтайн – праздник начала лета, со средних веков, традиционно отмечаемый 1 мая. В этот день отмечали не только смену времен года – окончание весны и начало лета, – но и смену темной половины года, начавшейся в октябре, его светлой половиной.
Гостей фестиваля ждут open-air концерт, интерактивные площадки, многочисленные фотозоны, конкурс огненных театров, ирландские танцы, контактный зоопарк, шотландские волынщики, большой рынок ремесленников и фудкорт!
На главной площадке фестиваля пройдет традиционный для этого праздника выбор Майской королевы, можно будет также встретить и мистического «Зеленого человека» (The Green Man).
Одним из главных ритуалов праздника Бельтайн было разжигание больших костров на вершинах гор или расположенных вблизи селения высоких холмов – на фестивале эту традицию представят масштабным огненным шоу!
Интерактивные площадки и локации фестиваля:
На музыкальной сцене фестиваля выступят тематические коллективы: Всё_Crazy, PAWA, Няміга, Hard Wood, Без Паники, KaS, студия этнического танца и музыки “Кетри” и др.
На главной сцене (площадка у Экспозиционной оранжереи ботанического сада) кроме концертной программы на протяжении фестиваля пройдут:
На территории ботанического сада будут расположены локации:
Эко-квест «Майское дерево» - возможность пройти интересный путь по тропинкам Ботанического сада, разгадывая тайны Друидов.
Интерактивные фотозоны – «Шаманский уголок», «Дерево желаний», «Фотозона с живыми птицами», «Шатер Ведуньи».
Рынок мастеров – уникальные изделия ручной работы от искусных мастеров и ремесленников: кованные изделия и кельтские украшения, посуда и гончарные изделия, изделия изо льна, традиционная одежда, сувениры и многое другое.
Игры горцев – традиционные шотландские игры: метание бревна, поднятие и перенос тяжестей, метание пивной бочки, борьба на руках и т.д. (командное и индивидуальное участие).
Аквагрим – тематические рисунки на теле для детей и взрослых.
На территории фестиваля будут проходить различные мастер-классы, среди которых: традиционное мыловарение и производство свечей, мастер-класс по чеканке, гончарный мастер-класс и т.д.
А с приближением сумерек на главной площадке начнется самое яркое событие фестиваля – конкурс огненных и пиротехнических театров!
Также посетителей ждут большой тематический фуд-корт, релакс-площадки, горячий глинтвейн, розыгрыши и конкурсы от партнеров фестиваля!
И все это можно успеть сделать за один день и в одном месте – Центральном ботаническом саду НАН Беларуси со своей семьей и друзьями!
Подробности
Начало мероприятий в 11.00 1 мая 2021 года.
Вход на территорию ботанического сада платный.
Билеты: от 12 BYN.
Справки по тел. (017) 292-69-15
Подробности:
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1 мая 2021 года в центре Минска, на территории Центрального ботанического сада пройдет весенний фестиваль “Бельтайн”, посвященный культуре, музыке и традициям...
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