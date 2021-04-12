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Фестиваль кельтов пройдет в Минске

12.04.2021 09:29 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

1 мая 2021 года в центре Минска, на территории Центрального ботанического сада пройдет весенний фестиваль “Бельтайн”, посвященный культуре, музыке и традициям кельтов! Праздник ознаменует торжественное открытие белорусского фестивального сезона 2021.

Бельтайн – праздник начала лета, со средних веков, традиционно отмечаемый 1 мая. В этот день отмечали не только смену времен года – окончание весны и начало лета, – но и смену темной половины года, начавшейся в октябре, его светлой половиной.

Гостей фестиваля ждут open-air концерт, интерактивные площадки, многочисленные фотозоны, конкурс огненных театров, ирландские танцы, контактный зоопарк, шотландские волынщики, большой рынок ремесленников и фудкорт!

На главной площадке фестиваля пройдет традиционный для этого праздника выбор Майской королевы, можно будет также встретить и мистического «Зеленого человека» (The Green Man).

Одним из главных ритуалов праздника Бельтайн было разжигание больших костров на вершинах гор или расположенных вблизи селения высоких холмов – на фестивале эту традицию представят масштабным огненным шоу!

Интерактивные площадки и локации фестиваля:

  • Музыкальная сцена фестиваля.
  • Локация – «Лагерь Шотландцев» - трюковые поединки на холодном и древковом оружии, игры горцев.
  • Лучный и арбалетный тиры.
  • Командное состязание «Лучная Битва».
  • Обучение фехтованию.
  • Средневековые настольные игры.
  • Традиционные кельтские гадания и гадание на рунах.
  • Турнир по мини-гольфу.
  • Пневматические тиры.
  • «Равновесие» - локация баланс-бордов.
  • Монетный аттракцион и многое другое!

На музыкальной сцене фестиваля выступят тематические коллективы: Всё_Crazy, PAWA, Няміга, Hard Wood, Без Паники, KaS, студия этнического танца и музыки “Кетри” и др.

На главной сцене (площадка у Экспозиционной оранжереи ботанического сада) кроме концертной программы на протяжении фестиваля пройдут:

  • Ирландские, шотландские и бретонские танцы, показательная программа Минских школ танца.
  • Обряды друидов.
  • Экстремальное трюковое шоу “Шотландская пехота”.
  • Шоу волынщиков.

На территории ботанического сада будут расположены локации:

Эко-квест «Майское дерево» - возможность пройти интересный путь по тропинкам Ботанического сада, разгадывая тайны Друидов.

Интерактивные фотозоны – «Шаманский уголок», «Дерево желаний», «Фотозона с живыми птицами», «Шатер Ведуньи».

Рынок мастеров –  уникальные изделия ручной работы от искусных мастеров и ремесленников: кованные изделия и кельтские украшения, посуда и гончарные изделия, изделия изо льна, традиционная одежда, сувениры и многое другое.

Игры горцев – традиционные шотландские игры: метание бревна, поднятие и перенос тяжестей, метание пивной бочки, борьба на руках и т.д. (командное и индивидуальное участие).

Аквагрим – тематические рисунки на теле для детей и взрослых.

На территории фестиваля будут проходить различные мастер-классы, среди которых: традиционное мыловарение и производство свечей, мастер-класс по чеканке, гончарный мастер-класс и т.д.

А с приближением сумерек на главной площадке начнется самое яркое событие фестиваля – конкурс огненных и пиротехнических театров!

Также посетителей ждут большой тематический фуд-корт, релакс-площадки, горячий глинтвейн, розыгрыши и конкурсы от партнеров фестиваля!

И все это можно успеть сделать за один день и в одном месте – Центральном ботаническом саду НАН Беларуси со своей семьей и друзьями!

Подробности

Начало мероприятий в 11.00 1 мая 2021 года.

Вход на территорию ботанического сада платный.

Билеты: от 12 BYN.

Справки по тел. (017) 292-69-15

Подробности: https://vk.com/beltainminsk

 
Теги: Минск
 
 
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1 мая 2021 года в центре Минска, на территории Центрального ботанического сада пройдет весенний фестиваль “Бельтайн”, посвященный культуре, музыке и традициям...
 
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