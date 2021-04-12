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В NASA объяснили «радугу» на Марсе

12.04.2021 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фотографии, сделанной марсоходом Perseverance, на самом деле изображена не радуга, а другое явление, сообщается на странице НАСА в Twitter. Об этом также пишет Lenta.ru.


В агентстве уточнили, что радуга не могла появиться, потому что на планете недостаточно воды для конденсации, и она не может быть жидкой из-за слишком низких температур. Следовательно, капли не образуются, и свет не отражается от них.

«Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь быть не может. Эта дуга — вспышка от линзы», — объяснили в НАСА.

Планетоход Perseverance сел на поверхность Марса в районе кратера Езеро 18 февраля. Это пятый американских марсоход, посетивший планету. В его задачи входит сбор образцов грунта, которые будут доставлены на Землю примерно через десять лет. На борту устройства также установлены система получения кислорода из атмосферы Марса и вертолет Ingenuity, который должен совершить полет в ближайшее время.

 
 
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В агентстве уточнили, что радуга не могла появиться, потому что на планете недостаточно воды для конденсации, и она не может быть жидкой из-за слишком низких...
 
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