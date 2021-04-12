Прогноз по валютам: обновит ли доллар новые максимумы?

Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Парадоксально, но факт: белорусский рубль укрепился на фоне резких колебаний трех основных инвалют. Как пойдут дела на валютном рынке дальше и какие факторы будут влиять на курсы валют ? Об этом рассказал в комментариистарший аналитик компании «Альпари Евразия»





- На валютном рынке неделя выдалась достаточно бурной и закончилась весьма неожиданно. Начнем с того, что, как обычно, основные факторы влияния на белорусский валютный рынок были внешние. Среди них - рост пары евро/доллар с 1,1780 до 1,1900, или на 1%.

Второй заметный фактор — это снижение российского рубля. Доллар в России подорожал с 76,1 до 77,0 российского рубля, или на 1,2%.





Евро вырос с 89,6 до 91,7 российского рубля, или на 2,2%.





В результате к белорусскому рублю доллар, несмотря на то, что в середине недели обновил исторический максимум, по итогам недели показал достаточно скромный рост - 0,09%. Евро подорожал на 1,12%. А российский рубль снизился на 1,11%.





Снижение российского рубля утянуло стоимость валютной корзины вниз, она за неделю подешевела на 0,31%.





В этом и заключается парадокс, что, с одной стороны, много внимания было уделено абсолютному максимуму курса доллара, который пришелся на середину недели. С другой стороны, неделя закончилась для белорусского рубля укреплением.





Все эти изменения, в частности, максимум по доллару, были связаны с динамикой российского рубля, который из-за эскалации напряженности вокруг Украины, сильно упал в середине недели. Доллар и евро в России возвращались к уровням начала ноября прошлого года . Однако к концу недели российский рубль частично восстановился. Поэтому к доллару и евро к концу недели восстановился и белорусский рубль.





Вообще основное укрепление белорусского рубля пришлось на последние торги недели — в пятницу. Каждая из иностранных валют в пятницу подешевела более чем на 0,5%. Эти пятничные торги носили несколько загадочный характер. То есть, не очень понятна природа такого укрепления белорусского рубля сразу к трем иностранным валютам.





Следует отметить, что объем торгов в пятницу был достаточно скромный — порядка половины от среднедневного обычного объема. Получается, что продавцов валюты на рынке было немного. Но и покупателей было еще меньше. Тут можно только высказать предположение. Обычно, если предложение валюты превышает спрос, то покупателем вступает Национальный банк, чтобы пополнить резервы. Можно предположить, что в ятницу Нацбанк как бы устранился от покупки валюты в резервы и, в результате небольшого превышения предложения валюты над спросом, дал курсам упасть.





На начавшейся неделе, вероятнее всего, продолжат преобладать внешние факторы. Во-первых, может быть продолжено укрепление евро к другим мировым валютам. И если напряженность вокруг Украины сохранится, то продолжит свое падение российский рубль .





В этом случае доллар может остаться вблизи 2,64 белорусского рубля.





Евро может вырасти до 3,18 белорусского рубля.





А российский рубль может снизиться до 3,39 белорусского рубля за 100 российских.