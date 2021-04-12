Олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасной

Оксана Грищук (справа) Фото: РИА Новости





пишет Лента.Ру. «Нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова. Мы все силы отдавали выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и все у нас забрать», — написала 49-летняя Грищук. Спортсменка обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасным человеком,Лента.Ру. «Нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова. Мы все силы отдавали выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и все у нас забрать», — написала 49-летняя Грищук.





Своим комментарием бывшая фигуристка поддержала украинскую олимпийскую чемпионку Оксану Баюл. Та назвала тренера жадной до денег, вспомнив, как тренер в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду.





Грищук выступала в спортивных танцах на льду с Евгением Платовым. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. На счету пары также три победы на чемпионатах Европы и четыре победы на мировых первенствах.