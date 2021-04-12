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Олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасной

12.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук в комментариях в Instagram раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Оксана Грищук (справа) Фото: РИА Новости

Спортсменка обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасным человеком, пишет Лента.Ру. «Нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова. Мы все силы отдавали выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и все у нас забрать», — написала 49-летняя Грищук.

Своим комментарием бывшая фигуристка поддержала украинскую олимпийскую чемпионку Оксану Баюл. Та назвала тренера жадной до денег, вспомнив, как тренер в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду.

Грищук выступала в спортивных танцах на льду с Евгением Платовым. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. На счету пары также три победы на чемпионатах Европы и четыре победы на мировых первенствах.
 
 
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Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук в комментариях в Instagram раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.
 
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