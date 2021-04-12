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Олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасной
Источник материала: Партизан
Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук в комментариях в Instagram раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.
Оксана Грищук (справа) Фото: РИА Новости
Спортсменка обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасным человеком,
Своим комментарием бывшая фигуристка поддержала украинскую олимпийскую чемпионку Оксану Баюл. Та назвала тренера жадной до денег, вспомнив, как тренер в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду.
Грищук выступала в спортивных танцах на льду с Евгением Платовым. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. На счету пары также три победы на чемпионатах Европы и четыре победы на мировых первенствах.
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Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук в комментариях в Instagram раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.
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