Сумму на строительство метро в Минске могут увеличить в два раза

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На строительство метро в Минске в 2021 году, считают чиновники, необходимо выделить как минимум 130 - 140 миллионов белорусских рублей.





пишет kp.by, что в два раза может быть увеличено финансирование строительства метро в Минске, в эфире гостелеканала «Беларусь 1» озвучил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. Информацию о том,kp.by, что в два раза может быть увеличено финансирование строительства метро в Минске, в эфире гостелеканала «Беларусь 1» озвучил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.





Так по словам Сивака, на финансирование строительства метро в Минске на 2021-ый год заложено около 68 миллионов белорусских рублей (примерно 25,7 миллиона долларов).





- Я поручил руководству города Минска еще поработать над этим вопросом, - прокомментировал чиновник заявление об увеличении суммы на строительство минской подземки.





И заметил, что сумма в 68 миллионов белрублей недостаточная для 2021-го года. Так как не совсем соответствует темпам строительства жилья и требованиям по подготовке инфраструктуры.





- На эти цели необходимо выделить как минимум 130 - 140 миллионов белорусских рублей. И не только выделить, но и освоить их в 2021-ом году, - подытожил зам премьер-министра.





И уточнил, что в случае увеличения финансирования, это может быть корректировка бюджета, но в основном - кредитные средства. Сивак при этом добавил, мол «кредитные ресурсы есть, только вопрос цены этих ресурсов».







