Минобороны сообщило, сколько новобранцев пойдет служить весной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр - Sputnik. Около 10 тысяч солдат планируется призвать в Вооруженные силы, а также другие войска и воинские формирования, во время весеннего призыва, сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно белорусскому законодательству, воинская повинность наступает в 18 лет и длится до 27 лет. Мужчин этого возраста имеют полное право призвать на службу, если нет поводов для отсрочки или причин для признания негодным. Будущий солдат может рассказать призывной комиссии о своем желании или нежелании служить в определенном роде войск, однако решение будет принимать комиссия.

Среди особенностей весеннего призыва-2021 будет то, что в резерв ВС пойдут студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, которые захотят пройти такую службу.

Сейчас в военных комиссариатах завершается медобследование призывников, проходят заседания призывных комиссий, в процессе которых принимаются решения о месте службы будущих солдат.

В войска пополнения начнут отправлять с 14 мая, а присягу солдаты Вооруженных Сил примут 12 июня.

Во время осеннего призыва-2020 в ВС пошли служить около 10 тысяч человек. Из них - около 1800 в части сил специальных операций.

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