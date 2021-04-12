ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобороны сообщило, сколько новобранцев пойдет служить весной

12.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр - Sputnik. Около 10 тысяч солдат планируется призвать в Вооруженные силы, а также другие войска и воинские формирования, во время весеннего призыва, сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно белорусскому законодательству, воинская повинность наступает в 18 лет и длится до 27 лет. Мужчин этого возраста имеют полное право призвать на службу, если нет поводов для отсрочки или причин для признания негодным. Будущий солдат может рассказать призывной комиссии о своем желании или нежелании служить в определенном роде войск, однако решение будет принимать комиссия.

Среди особенностей весеннего призыва-2021 будет то, что в резерв ВС пойдут студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, которые захотят пройти такую службу.

Сейчас в военных комиссариатах завершается медобследование призывников, проходят заседания призывных комиссий, в процессе которых принимаются решения о месте службы будущих солдат.

В войска пополнения начнут отправлять с 14 мая, а присягу солдаты Вооруженных Сил примут 12 июня.

Во время осеннего призыва-2020 в ВС пошли служить около 10 тысяч человек. Из них - около 1800 в части сил специальных операций.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будущий солдат при призыве в армию может заявить о своем желании или нежелании служить в определенном роде войск, однако окончательное решение будет принимать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кого государство назвало причастными к террористической деятельности после выборов-2020?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by