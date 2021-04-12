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Принц Филипп незадолго до смерти обратился к Чарльзу с тремя просьбами

12.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Филипп незадолго до смерти обратился к Чарльзу с тремя просьбами

Герцог Эдинбургский Филипп незадолго до смерти общался со своим старшим сыном, принцем Уэльским Чарльзом. Супруг королевы Великобритании озвучил три просьбы. Об этом со ссылкой на королевского биографа Роберта Джобсона информирует The Sun.

По сведениям источника, у постели в больнице Лондона состоялась эмоциональная беседа отца с сыном. Филипп попросил Чарльза после его смерти заботиться о Елизавете II. Супруг королевы также заявил, что принц Уэльский должен взять на себя роль главы британской королевской семьи. В завершение беседы принц Филипп попросил доставить его домой, чтобы он мог провести свои последние дни в стенах Виндзорского замка.

Фото: princeofwales.gov.uk

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Герцог Эдинбургский Филипп незадолго до смерти общался со своим старшим сыном, принцем Уэльским Чарльзом. Супруг королевы Великобритании озвучил три просьбы. Об...
 
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