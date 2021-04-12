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Ваша жизнь не будет прежней: 7 фотографий со съемочной площадки, которые перевернут представление о фильмах
Источник материала: ОНТ
Как много интересного и необычного остается за кадром наших любимых фильмов! Заклятые враги по киноленте – друзья в реальной жизни, а гигантские декорации – не выше человека. В кинопроизводстве много секретов и разных уловок, о которых зрители даже не догадываются.
В этой подборке – фотографии закулисья фильмов. Только посмотрите, как выглядит киношный город в реальности, как оберегается реквизит и наносится грим.
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Ваша жизнь не будет прежней: 7 фотографий со съемочной площадки, которые перевернут представление о фильмах
Как много интересного и необычного остается за кадром наших любимых фильмов! Заклятые враги по киноленте – друзья в реальной жизни, а гигантские декорации – не...
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