Какие изменения ждут «Гродно Азот»?

Источник материала: ОНТ

Гродно Азот»?" class="one-news__figure-img">

12 проектов по модернизации и строительство нового азотного комплекса – основные векторы в развитии «Гродно Азота» до 2030 года.

Реконструкция ожидает два аммиачных цеха. Уже в следующем месяце откроется комплекс зданий для фасовки карбамида в современную мягкую упаковку.

Модернизация на химическом гиганте будет идти параллельно со строительством нового азотного комплекса. Он увеличит производственные мощности завода вдвое. При этом снизится энергопотребление и расход газа. А это в свою очередь уменьшит стоимость производства аммиака - исходного сырья для азотной промышленности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram