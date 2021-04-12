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Какие изменения ждут «Гродно Азот»?

12.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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12 проектов по модернизации и строительство нового азотного комплекса – основные векторы в развитии «Гродно Азота» до 2030 года. 

Реконструкция ожидает два аммиачных цеха. Уже в следующем месяце откроется комплекс зданий для фасовки карбамида в современную мягкую упаковку. 

Модернизация на химическом гиганте будет идти параллельно со строительством нового азотного комплекса. Он увеличит производственные мощности завода вдвое. При этом снизится энергопотребление и расход газа. А это в свою очередь уменьшит стоимость производства аммиака - исходного сырья для азотной промышленности.

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Теги: Гродно
 
 
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12 проектов по модернизации и строительство нового азотного комплекса – основные векторы в развитии «Гродно Азота» до 2030 года.  Реконструкция ожидает два...
 
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