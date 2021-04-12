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В США прошли митинги под лозунгом «Жизни белых имеют значение»

12.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США прошли митинги под лозунгом «Жизни белых имеют значение»

11 апреля в США прошли митинги под лозунгом «Жизни белых имеют значение». Как информирует РИА «Новости» со ссылкой на NBC News, на акции почти никто не пришел.

Уточняется, что марши планировали в мессенджерах с шифрованием. Организаторы митингов намеревались «выступить против» властей, СМИ и учреждений образования, которые якобы притесняют белых.

Источник подчеркивает, что лозунг «Жизни белых имеют значение» с 2015 года применяется сторонниками превосходства белой расы, в том числе ультраправыми радикалами.

В воскресенье 11 апреля малочисленные акции «Жизни белых имеют значение» прошли в разных американских городах. Местами акцию посещали около десяти человек, в Альбукерке (Нью-Мексико) в митинге участвовал лишь один человек – он был окружен полицией и оттеснен от  участников марша с другой повесткой.

При этом во многих городах инициатива встретила «контрпротест» – на улицы вышли люди, скандировавшие «Единство и объединение», а также «Жизни чернокожих имеют значение».

Фото: Pixabay

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11 апреля в США прошли митинги под лозунгом «Жизни белых имеют значение». Как информирует РИА «Новости» со ссылкой на NBC News, на акции почти никто не пришел....
 
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