Продавать за рубеж больше: экспортное агентство заработает уже в первом полугодии

Источник материала: ОНТ

Беларусь за два месяца нового года увеличила экспорт товаров и услуг на 16%. Это практически 6,5 миллиардов долларов. Сальдо внешней торговли товарами и услугами положительное.

Увеличить эти показатели должны механизмы финансовой поддержки экспорта. Они расширены с начала года. Отменили минимальную сумму экспортного контракта. Больше банков и страховых компаний готовы поддержать тех, кто продаёт за рубеж. В первом полугодии помогать в торговле белорусским компаниям начнёт и Экспортное агентство.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси: «Речь идёт о том, что это всё-таки будет «одно окно». То есть, входя в экспортное агентство, экспортёр будет получать весь комплекс услуг: от маркетинговых, от финансовых, от консультационных до сопровождения контракта».

Ориентир – 50 миллиардов долларов экспорта к 2025 году. Всё для этого нужно делать уже сейчас. Необходимые условия созданы – государство поддерживает и экспортёров, и тех, кто работает на внутренний рынок.

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