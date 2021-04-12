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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

12.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

108 минут, которые стали триумфом для науки и открыли человеку двери во Вселенную! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году дата юбилейная – 60 лет исполняется со дня первого полёта человека в космос. 

Первооткрывателем внеземного пространства стал Юрий Гагарин. Он стартовал с космодрома Байконур, чтобы впервые в мире совершить орбитальный облёт Земли. В советское время космос покоряли белорусы Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. А в эти дни уже с третьей своей миссией к звёздам отправился ещё один наш земляк Олег Новицкий. На орбиту он вывел «Гагарина» – корабль назван в честь первого космонавта.

Олег Новицкий, командир экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18»: «Даже обратился бы не к тем, кто будет переживать, а ко всем белорусам как к нации. Гордиться, что мы белорусы. Любить свою землю, держать порядок, который был все это время. Я не знаю, может, как-то вести себя спокойнее, не вестись на позывы, которые призывают к беспорядкам, потому что я очень сильно волновался, когда случилось все это. Считаю, что это полная ерунда. Это не людские мысли, а принесенные с другой стороны. Надо просто собой гордиться, быть порядочным человеком. Любить свою страну, любить своих близких, а больше, мне кажется, ничего не надо». 

А гордиться действительно есть чем. Беларусь стала космической державой 9 лет назад. С космодрома Байконур запущен наш спутник дистанционного зондирования Земли. Несмотря на серьезные вложения, космический аппарат уже окупился. Главные заказчики снимков, которые делает спутник – МЧС, Белгидромет, Минобороны, Белгослес, Минсельхозпрод. Также информация направляется предприятиям, которые связаны с экологической безопасностью.

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108 минут, которые стали триумфом для науки и открыли человеку двери во Вселенную! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году дата юбилейная – 60...
 
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