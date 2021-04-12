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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
Источник материала: ОНТ
108 минут, которые стали триумфом для науки и открыли человеку двери во Вселенную! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году дата юбилейная – 60 лет исполняется со дня первого полёта человека в космос.
Первооткрывателем внеземного пространства стал Юрий Гагарин. Он стартовал с космодрома Байконур, чтобы впервые в мире совершить орбитальный облёт Земли. В советское время космос покоряли белорусы Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. А в эти дни уже с третьей своей миссией к звёздам отправился ещё один наш земляк Олег Новицкий. На орбиту он вывел «Гагарина» – корабль назван в честь первого космонавта.
А гордиться действительно есть чем. Беларусь стала космической державой 9 лет назад. С космодрома Байконур запущен наш спутник дистанционного зондирования Земли. Несмотря на серьезные вложения, космический аппарат уже окупился. Главные заказчики снимков, которые делает спутник – МЧС, Белгидромет, Минобороны, Белгослес, Минсельхозпрод. Также информация направляется предприятиям, которые связаны с экологической безопасностью.
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108 минут, которые стали триумфом для науки и открыли человеку двери во Вселенную! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году дата юбилейная – 60...
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