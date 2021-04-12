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Интересные факты о профессии космонавта

12.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интересные факты о профессии космонавта

Профессия космонавта считается одной из самых опасных и непредсказуемых. Однако непосредственно в космосе ни один космонавт еще не погиб. Несчастные случаи со смертельным исходом были, но все они происходили в земной атмосфере, при спуске с орбиты или во время испытаний. 

На орбите рост космонавтов может увеличиться в среднем на 4-5 сантиметров. Все потому, что на позвоночник не действует земная гравитация, и он распрямляется. Именно поэтому во время полетов у многих возникают осложнения со спиной. Как правило, скелет астронавта в невесомости активно теряет кальций, в результате чего кости становятся хрупкими.

Во время полетов хватает бытовых неудобств.  Принимать ванну там просто невозможно. Для этого используются влажные губки, салфетки и сухой шампунь, который не нужно смывать. Зубная паста у них должна быть съедобная. А большинство продуктов питания космонавты употребляют из тюбиков в жидком виде. 

Еще один интересный факт – люди, которые храпели на Земле, в космосе не храпят. И практически каждый астронавт пережил «космическую» болезнь, которую вызывает состояние невесомости. Тошнота и головокружения могут длиться до недели. 

Восход Солнца на орбите в течение дня можно наблюдать шестнадцать раз. Поэтому космонавты придерживаются земного времени. На борту Международной космической станции они просыпаются по сигналу, который им отправляют из Центра управления полетами на Земле.

Фото: Pixabay

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Профессия космонавта считается одной из самых опасных и непредсказуемых. Однако непосредственно в космосе ни один космонавт еще не погиб. Несчастные случаи со...
 
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