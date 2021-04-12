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«Гомсельмаш» собирается увеличить поставки техники в российские регионы
Источник материала: ОНТ
«Гомсельмаш» наращивает сотрудничество с российскими регионами. В этом году предприятие намерено утроить поставки техники.
В помощь – широкая товаропроводящая сеть в России. Там работают 34 дилерских центра, два совместных производства и один торговый дом в Сибири. Прочно закрепилась техника на полях Южного федерального округа и на Дальнем Востоке, в средней полосе и других регионах.
Холдинг «Гомсельмаш» – один из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной техники. Наши комбайны работают на полях более десятка стран.
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«Гомсельмаш» наращивает сотрудничество с российскими регионами. В этом году предприятие намерено утроить поставки техники. В помощь – широкая товаропроводящая...
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