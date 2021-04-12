Источник материала: ОНТ

Кыргызстан становится президентской республикой. Так решил народ на референдуме по принятию новой Конституции.

По новому основному закону полномочия главы государства расширяются. Он будет руководить правительством и самостоятельно определять его состав, а также сможет предлагать свои законопроекты.

Конституционная реформа и переход к президентской форме правления были главными обещаниями Садыра Жапарова, который стал главой государства на фоне политического кризиса прошлой осени. Тогда не прошедшие в парламент партии вывели своих сторонников на улицы.

Протестующие штурмовали административные здания и вели себя крайне агрессивно. Жапаров заявил о желании положить конец «кадровым беспорядкам». Оппоненты обвиняют его в попытках узурпировать власть. Напомним, за последние 15 лет Кыргызстан пережил 2 цветные революции. События осени называют попыткой третьего госпереворота.

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