В память о погибших и выживших: 11 апреля отметили День освобождения узников фашистских концлагерей

Источник материала: ОНТ

Ежегодно во всем мире 11 апреля в память о погибших и выживших отмечается День освобождения узников фашистских концлагерей. Этот день выбран неслучайно – в 1945 году произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд. Кажется, ужасы войны остались далеко позади, но только не для тех, кто через все это прошел.

Войну Ираида Ивановская встретила в 14 лет. В 15 попала в концлагерь под Оршей, где провела год и два месяца. Вспоминая о тех пропитанных страхом и ужасом событиях, у 94-летней женщины до сих пор дрожь в голосе. Кормили узников один раз в день баландой из капусты и воды. Изредка давали хлеб. Гитлеровцы заставляли узников выполнять непосильную работу во время эпидемии тифа. Того, кто делал это медленно – уничтожали.

Григорий Колобанов – один из пятидесяти тысяч тех, кто был согнан в лагерь смерти Озаричи. Буквально за несколько недель от голода, холода и сыпного тифа там погибли около двадцати тысяч человек. Девятилетний мальчик прошел через весь фашистский ад и смог выжить. Но на его сердце до сих пор не зажили глубокие шрамы тех дней.

Фашистские концлагеря – одна из самых страшных страниц человеческой истории. На территории Беларуси было образовано 260 лагерей смерти. Однако сколько человек там точно погибло, не берется ответить ни один историк. Например, в четвертом по величине лагере смерти в Европе Тростенце, по информации белорусских историков, замучили 206,5 тысяч человек.

Кузьма Козак, доцент кафедры источниковедения Исторического факультета БГУ: «Называя большие цифры, мы бы хотели, чтобы каждое имя жертвы было известно, но, к сожалению, абсолютное большинство таких жертв у нас неизвестно, и это проблема, которую необходимо решать, необходимо решать вместе. Это поиски в архивах, это свидетели, которые рассказывают, вспоминают, ну и особенно, когда мы говорим архивы, то в наших учреждениях, по-моему представлению, сохранилось не больше 10% этой памяти, по большей части она находится за пределами Беларуси».

11 апреля в календаре общемировых значимых дат – день, когда вспоминают узников концлагерей. Это то, что человечество должно помнить, сколько бы лет ни прошло. Беларусь с точки зрения сохранения исторической памяти делает все возможное, чтобы поколения граждан нашей страны относились к прошлому с почтением и уважением. Аллеи памяти, ухоженные памятники и мемориалы тому подтверждение.

Фото: БЕЛТА

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