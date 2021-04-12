ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В память о погибших и выживших: 11 апреля отметили День освобождения узников фашистских концлагерей

12.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В память о погибших и выживших: 11 апреля отметили День освобождения узников фашистских концлагерей

Ежегодно во всем мире 11 апреля в память о погибших и выживших отмечается День освобождения узников фашистских концлагерей. Этот день выбран неслучайно – в 1945 году произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд. Кажется, ужасы войны остались далеко позади, но только не для тех, кто через все это прошел.

Войну Ираида Ивановская встретила в 14 лет. В 15 попала в концлагерь под Оршей, где провела год и два месяца. Вспоминая о тех пропитанных страхом и ужасом событиях, у 94-летней женщины до сих пор дрожь в голосе. Кормили узников один раз в день баландой из капусты и воды. Изредка давали хлеб. Гитлеровцы заставляли узников выполнять непосильную работу во время эпидемии тифа. Того, кто делал это медленно – уничтожали. 

Григорий Колобанов – один из пятидесяти тысяч тех, кто был согнан в лагерь смерти Озаричи. Буквально за несколько недель от голода, холода и сыпного тифа там погибли около двадцати тысяч человек. Девятилетний мальчик прошел через весь фашистский ад и смог выжить. Но на его сердце до сих пор не зажили глубокие шрамы тех дней. 

Фашистские концлагеря – одна из самых страшных страниц человеческой истории. На территории Беларуси было образовано 260 лагерей смерти. Однако сколько человек там точно погибло, не берется ответить ни один историк. Например, в четвертом по величине  лагере смерти в Европе Тростенце, по информации белорусских историков, замучили 206,5 тысяч человек. 

Кузьма Козак, доцент кафедры источниковедения Исторического факультета БГУ: «Называя большие цифры, мы бы хотели, чтобы каждое имя жертвы было известно, но, к сожалению, абсолютное большинство таких жертв у нас неизвестно, и это проблема, которую необходимо решать, необходимо решать вместе. Это поиски в архивах, это свидетели, которые рассказывают, вспоминают, ну и особенно, когда мы говорим архивы, то в наших учреждениях,  по-моему представлению, сохранилось не больше 10% этой памяти, по большей части она находится за пределами Беларуси».

11 апреля в календаре общемировых значимых дат – день, когда вспоминают узников концлагерей. Это то, что человечество должно помнить, сколько бы лет ни прошло. Беларусь с точки зрения сохранения исторической памяти делает все возможное, чтобы  поколения граждан нашей страны относились к прошлому с почтением и уважением. Аллеи памяти, ухоженные памятники и мемориалы тому подтверждение. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно во всем мире 11 апреля в память о погибших и выживших отмечается День освобождения узников фашистских концлагерей. Этот день выбран неслучайно – в 1945 году...
 
Новости дня
Новости разные
 
В интернете заявили о продаже уникального iPhone с кривым логотипом за $2700
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by