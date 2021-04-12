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Смертельное ДТП под Пинском: водитель и 18-летняя девушка погибли в загоревшемся авто
Источник материала: Навiны
Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Пинском районе.
Как сообщили в Следственном комитете, ночью 11 апреля 27-летний пинчанин не справился с управлением «Ниссана», вылетел в кювет и врезался в придорожные деревьям, после чего авто загорелось.
Водитель и 18-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
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Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Пинском районе.
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