Смертельное ДТП под Пинском: водитель и 18-летняя девушка погибли в загоревшемся авто

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Пинском районе.





Как сообщили в Следственном комитете, ночью 11 апреля 27-летний пинчанин не справился с управлением «Ниссана», вылетел в кювет и врезался в придорожные деревьям, после чего авто загорелось.





Водитель и 18-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.