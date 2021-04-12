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В интернете заявили о продаже уникального iPhone с кривым логотипом за $2700

12.04.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В твиттер-аккаунте Internal Archive появилась информация о продаже iPhone 11 Pro за $2700. Столь высокая цена объясняется уникальностью конкретного экземпляра смартфона: логотип компании на задней крышке расположен не по центру, а смещен вправо.

Утверждается, что это чрезвычайно редкий дефект: якобы он встречается в одном случае на сто миллионов смартфонов. Однако есть сомнения, не фейк ли это: Internal Archive не приводит подробностей о продаже iPhone 11 Pro. С другой же стороны, в 2015 году уже встречался похожий дефект: тогда покупатель серебристого iPad Pro обнаружил золотистое кольцо вокруг кнопки Home с Touch ID — сообщалось, что это не какой-либо спецзаказ, а просто ошибка на производстве.

Обычно при подобных дефектах устройства уничтожают из-за того, что они не проходят контроль качества. iPad с неправильным цветом кольца и iPhone с криво расположенным логотипом смогли уцелеть, что делает их ценными для коллекционеров.

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В твиттер-аккаунте Internal Archive появилась информация о продаже iPhone 11 Pro за $2700. Столь высокая цена объясняется уникальностью конкретного экземпляра смартфона: логотип...
 
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