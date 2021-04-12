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В интернете заявили о продаже уникального iPhone с кривым логотипом за $2700
Источник материала: Onliner
В твиттер-аккаунте Internal Archive
Утверждается, что это чрезвычайно редкий дефект: якобы он встречается в одном случае на сто миллионов смартфонов. Однако есть сомнения, не фейк ли это: Internal Archive не приводит подробностей о продаже iPhone 11 Pro. С другой же стороны, в 2015 году уже встречался похожий дефект: тогда покупатель серебристого iPad Pro
Обычно при подобных дефектах устройства уничтожают из-за того, что они не проходят контроль качества. iPad с неправильным цветом кольца и iPhone с криво расположенным логотипом смогли уцелеть, что делает их ценными для коллекционеров.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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В твиттер-аккаунте Internal Archive появилась информация о продаже iPhone 11 Pro за $2700. Столь высокая цена объясняется уникальностью конкретного экземпляра смартфона: логотип...
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