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В Беларуси убрали Euronews и ввели «Победу» (обновлено)

12.04.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Телеканал Euronews исключен белорусским Министерством информации из списка иностранных СМИ, которым разрешено распространение на территории нашей страны. Срок действия ранее выданного разрешения истек. Об этом сообщается на сайте Мининформа.

Зато в Беларуси начинает вещание «Победа» — телепрограмма российского производства о Великой Отечественной войне. Ее называют масштабным проектом «Цифрового Телесемейства» Первого канала, который создали к 75-летию победы. В эфире будет классика советского военного кино, российские сериалы и фильмы, документальные программы, свидетельства ветеранов, интервью с экспертами и историками.

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По данным «РИА Новости», ретрансляция Euronews прекращена из-за выявленного нарушения законодательства о рекламе. Об этом агентству сообщили в Мининформе.

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Телеканал Euronews исключен белорусским Министерством информации из списка иностранных СМИ, которым разрешено распространение на территории нашей страны. Срок...
 
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