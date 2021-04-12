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В Беларуси убрали Euronews и ввели «Победу» (обновлено)
Источник материала: Onliner
Телеканал Euronews исключен белорусским Министерством информации из списка иностранных СМИ, которым разрешено распространение на территории нашей страны. Срок действия ранее выданного разрешения истек. Об этом
Зато в Беларуси начинает вещание «Победа» — телепрограмма российского производства о Великой Отечественной войне. Ее называют масштабным проектом «Цифрового Телесемейства» Первого канала, который создали к 75-летию победы. В эфире будет классика советского военного кино, российские сериалы и фильмы, документальные программы, свидетельства ветеранов, интервью с экспертами и историками.
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Телеканал Euronews исключен белорусским Министерством информации из списка иностранных СМИ, которым разрешено распространение на территории нашей страны. Срок...
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