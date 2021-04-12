Под Минском инспекторы стреляли, чтобы задержать водителя, — иначе останавливаться он не хотел

Источник материала: Onliner

Автомобиль Rover заметили утром в воскресенье, 11 апреля, на развязке Игуменского тракта и внутреннего кольца МКАД. Манера езды водителя, как пояснили в ГАИ Минска, выделялась из потока остальных транспортных средств. На требование остановиться водитель никак не отреагировал.

Началось преследование, к которому подключились экипажи ДПС ГАИ Октябрьского и Минского районов.

— Выехав из города на трассу Р23 (Минск — Микашевичи), нарушитель продолжил движение, не реагируя на неоднократные требования милиционеров об остановке. В поселке Слобода после двух предупредительных выстрелов водителя задержали, — сообщили в Госавтоинспекции.

Автомобилем управлял 33-летний минчанин, никогда не получавший водительского удостоверения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, причем в 2010-м и в 2015-м был осужден по ст. 317-1 Уголовного кодекса за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Мужчину доставили на освидетельствование, результат — 0,72 промилле.

— В ходе разбирательства установлено, что Rover минчанин угнал. Накануне хозяин пригнал автомобиль на ремонт, — добавили в ГАИ.

В ближайшее время следователи дадут правовую оценку действиям минчанина.

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