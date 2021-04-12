В Беларуси запретили Euronews

Договор с каналом не продлен из-за "выявленного нарушения законодательства о рекламе". Хотя на Евроньюс и рекламы-то особой нет.





Вместе с тем с сегодняшнего дня начинает вещание "Победа" — "телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства". Проект Первого канала создан к 75-летию Победы, пишет Мининформ.