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В Беларуси запретили Euronews
Источник материала: Партизан
Министерство информации прекратило трансляцию в Беларуси телеканала Euronews.
Договор с каналом не продлен из-за "выявленного нарушения законодательства о рекламе". Хотя на Евроньюс и рекламы-то особой нет.
Вместе с тем с сегодняшнего дня начинает вещание "Победа" — "телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства". Проект Первого канала создан к 75-летию Победы, пишет Мининформ.
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Министерство информации прекратило трансляцию в Беларуси телеканала Euronews.
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