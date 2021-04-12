ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси запретили Euronews

12.04.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство информации прекратило трансляцию в Беларуси телеканала Euronews.

В Беларуси запретили Euronews
Договор с каналом не продлен из-за "выявленного нарушения законодательства о рекламе". Хотя на Евроньюс и рекламы-то особой нет.

Вместе с тем с сегодняшнего дня начинает вещание "Победа" — "телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства". Проект Первого канала создан к 75-летию Победы, пишет Мининформ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство информации прекратило трансляцию в Беларуси телеканала Euronews.
 
Новости дня
Новости разные
 
В память о погибших и выживших: 11 апреля отметили День освобождения узников фашистских концлагерей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by