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Глубокская или Рогачевская: какой комбинат сгущенки заработал больше
Источник материала: Партизан
Глубокский молочноконсервный комбинат, один из двух белорусских производителей сгущенного молока, обнародовал годовой отчет. Чистая прибыль госпредприятия составила 363 тыс. рублей.
Фото: sgushhenka.ru
Как сообщалось,
У глубокского комбината производство молочных консервов дает 53% выручки. Предприятие работает с начала 1970-х. Рогачевский МКК появился раньше — в 1938-м.
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Глубокский молочноконсервный комбинат, один из двух белорусских производителей сгущенного молока, обнародовал годовой отчет. Чистая прибыль госпредприятия...
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