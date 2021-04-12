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Глубокская или Рогачевская: какой комбинат сгущенки заработал больше

12.04.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глубокский молочноконсервный комбинат, один из двух белорусских производителей сгущенного молока, обнародовал годовой отчет. Чистая прибыль госпредприятия составила 363 тыс. рублей.



Фото: sgushhenka.ru

Как сообщалось, пишет Office Life, чистая прибыль рогачевского комбината равна около 6,9 млн рублей. Его выручка тоже значительно превышает показатель глубокской компании: 378,9 млн против 110,9 млн рублей.

У глубокского комбината производство молочных консервов дает 53% выручки. Предприятие работает с начала 1970-х. Рогачевский МКК появился раньше — в 1938-м.
 
 
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Глубокский молочноконсервный комбинат, один из двух белорусских производителей сгущенного молока, обнародовал годовой отчет. Чистая прибыль госпредприятия...
 
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