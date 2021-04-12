В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа













Высота памятника с пьедесталом будет составлять 43 м, что делает его третьей по высоте статуей Иисуса в мире, уступая монументам в Индонезии (52,55 м) и Польше (52,5 м). Внутри для туристов предусмотрен лифт, который доставит всех желающих на смотровую площадку на высоту 40 метров.





Строительство сооружения началось в 2019 году. Идея принадлежит мэру города Адроальдо Конзатти, который умер в марте от COVID-19.





Ожидается, что проект будет завершен в этом году. Строительными работами руководит Ассоциация друзей Христа вместе с сыном бывшего мэра Гилсоном Конзатти.





Проект финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний.



