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Беларусь на карте «жиреющей» Европы не самая худая

12.04.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В каких европейских странах людей с ожирением больше всего? Ответить на этот вопрос поможет карта, составленная на основании данных ВОЗ.



На карте, составленной телеграм-каналом Theworldmaps, указан средний Индекс массы тела (ИМТ) в каждой стране – отношение веса к росту, используется для классификации ожирения и избыточного веса.

По определению ВОЗ:

- ИМТ больше или равен 25 – избыточная масса тела;
- ИМТ больше или равен 30 – ожирение.



В Беларуси ИМТ - 24,5. 
Для сравнения: в соседней Литве ИМТ 26,3, в Украине - 24,1, в Латвии - 23,6, в Польше и России - 23,1. 
 
 
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В каких европейских странах людей с ожирением больше всего? Ответить на этот вопрос поможет карта, составленная на основании данных ВОЗ.
 
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