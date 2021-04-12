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Беларусь на карте «жиреющей» Европы не самая худая
Источник материала: Партизан
В каких европейских странах людей с ожирением больше всего? Ответить на этот вопрос поможет карта, составленная на основании данных ВОЗ.
На карте, составленной телеграм-каналом Theworldmaps, указан средний Индекс массы тела (ИМТ) в каждой стране – отношение веса к росту, используется для классификации ожирения и избыточного веса.
По определению ВОЗ:
- ИМТ больше или равен 25 – избыточная масса тела;
- ИМТ больше или равен 30 – ожирение.
В Беларуси ИМТ - 24,5.
Для сравнения: в соседней Литве ИМТ 26,3, в Украине - 24,1, в Латвии - 23,6, в Польше и России - 23,1.
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В каких европейских странах людей с ожирением больше всего? Ответить на этот вопрос поможет карта, составленная на основании данных ВОЗ.
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