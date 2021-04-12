ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крупных промышленных должников собрались оздоравливать через спецагентство

12.04.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти хотят предоставить право «Агентству по управлению активами» (АУА) осуществлять эмиссию облигаций и управлять активами крупных промышленных предприятий, которые имеют высокую долговую нагрузку.

Крупных промышленных должников собрались оздоравливать через спецагентство
Фото: Павел Мурашко
Это следует из проекта указа о «создании условий для финансового оздоровления организаций реального сектора экономики», сообщили TUT.BY информированные источники. В первую очередь речь о крупных госзаводах.

«За счет средств, полученных от размещения облигаций, а также иных источников, не запрещенных законодательством, агентством приобретаются активы банков Республики Беларусь, сформированные по кредитам, предоставленным промышленным предприятиям, обеспечивающим функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности», говорится в проекте документа.

При этом не «допускается приобретение агентством активов, классифицируемых банками как необслуживаемые».

Согласно проекту указа, при приобретении активов к АУА «переходят права требования основного денежного обязательства должника (в том числе просроченного), не уплаченных на дату уступки требования процентов и иных платежей (в том числе просроченных), связанных с основным денежным обязательством, а также права, обеспечивающие исполнение обязательства должника по уступленному активу, в том числе права залогодержателя по договору о залоге».

С даты передачи активов в агентство «валюта денежного обязательства может изменяться на белорусские рубли по официальному курсу Национального банка».

При этом «возмещение (компенсация) и уплата процентов (части процентов) за пользование банковскими кредитами, право требования по которым перешло агентству, за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов не осуществляется».

Ставку процентного дохода по приобретенным АУА активам планируется установить в размере «не менее ставки процентного дохода по облигациям агентства».

Вместе с тем агентство будет иметь право «предоставлять отсрочку (рассрочку) погашения основного долга по приобретенным активам; предоставлять отсрочку (рассрочку) погашения процентов за пользование кредитами; осуществлять зачет стоимости акций дополнительного выпуска, эмитируемых должником — акционерным обществом в счет погашения задолженности по активам».

При этом списание задолженности может быть возможно «только в случае ее признания безнадежным долгом в соответствии с законодательством».

Агентство сможет назначать в органы управления должников своих представителей и «обеспечивать реализацию мер, направленных на повышение эффективности деятельности должников».

«Агентство по управлению активами» было зарегистрировано в августе 2016 года. В задачу новой структуры входила реструктуризация «плохих долгов», в основном аккумулированных в агропромышленном комплексе.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти хотят предоставить право «Агентству по управлению активами» (АУА) осуществлять эмиссию облигаций и управлять активами крупных промышленных предприятий,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три автомобиля столкнулись на МКАД - пострадали шесть человек, в том числе трое детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by