82-летний дедушка из Литвы заблудился в лесу и оказался в Беларуси. Что было

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пишет blizko.by, что он является 82-летним гражданином Литовской Республики и проживает в деревне Янкунай Шальчининкайского района недалеко от границы с Беларусью. Мужчина находился в утомленном состоянии, не мог пояснить цель и место своего нахождения. В ходе разбирательства установлено,blizko.by, что он является 82-летним гражданином Литовской Республики и проживает в деревне Янкунай Шальчининкайского района недалеко от границы с Беларусью.

В силу преклонного возраста иностранец не сориентировался на местности и попал на территорию Республики Беларусь.

Пожилому человеку оказали первую помощь. Затем установленным порядком в соответствии с белорусским законодательством заблудившийся житель сопредельной деревни Янкунай был передан литовским пограничникам, сообщила пресс-служба ГПК Беларуси.