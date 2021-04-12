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82-летний дедушка из Литвы заблудился в лесу и оказался в Беларуси. Что было

12.04.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром белорусские сморгонские пограничники, патрулируя участок госграницы обнаружили неизвестного.


Фото: gpk.gov.by
 
Мужчина находился в утомленном состоянии, не мог пояснить цель и место своего нахождения. В ходе разбирательства установлено, пишет blizko.by, что он является 82-летним гражданином Литовской Республики и проживает в деревне Янкунай Шальчининкайского района недалеко от границы с Беларусью.
 
В силу преклонного возраста иностранец не сориентировался на местности и попал на территорию Республики Беларусь.
 
Пожилому человеку оказали первую помощь. Затем установленным порядком в соответствии с белорусским законодательством заблудившийся житель сопредельной деревни Янкунай был передан литовским пограничникам, сообщила пресс-служба ГПК Беларуси.
 
 
 
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Сегодня утром белорусские сморгонские пограничники, патрулируя участок госграницы обнаружили неизвестного.
 
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