Короткевич предложила упразднить министерство информации в новой Беларуси









пишет Политринг, комментируя назначение Владимира Перцова на пост министра информации. Соответствующее мнение озвучила сопредседатель движения «Говори правду» Татьяна Короткевич,Политринг, комментируя назначение Владимира Перцова на пост министра информации.





«Перестановки во власти перестали быть интересными, от понимания того, что первое - это очередное назначение, второе - большинство из них не проводят своей политики или проявляют инициативу, только граждане этого не замечают. Третья - самая главная причина: во власти находится силовой блок», - пояснила она.

Короткевич подчеркнула, что сейчас властями взят курс на то, чтобы убедить себя и ближний круг - что все правильно, все по закону, все обоснованно. Впрочем, политик считает это странным на фоне очевидного: «люди хотят жить с другой системой управления страной».





«Это касается и министерства информации, - отметила она. - В новой Беларуси это министерство можно упразднить. Может работать межведомственная комиссия по соблюдению профессиональной этики, уполномоченный по правам человека, а в остальном медиа сфера должна быть свободной и профессиональной. Все отношения должны регулироваться договорными отношениями, а споры в суде. СМИ должны иметь открытый доступ к информации о деятельности государства и информировать общество обо всем и всех. Правда, открытость и прозрачность - поможет преодолеть кризис, а впоследствии его не допустить. Запрос людей на правду - главный запрос к информационным агентствам».





Сопредседатель движения «Говори правду» убеждена, что государственные СМИ - это не инструмент пропаганды, они, в первую очередь, должны говорить правду о настроениях в обществе, новостях в регионах, с разных сторон, уважая каждого белоруса и его мнение.





«Независимые СМИ - это не мишень для расправы с альтернативой, граждане - это ответственные налогоплательщики. Новым лицам могу пожелать одного: говорить правду и дать ее сказать другим. Это главное лекарство в смутные времена», - подчеркнула она.





Напомним, что ранее Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова на должность министра информации.