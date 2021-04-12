Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена российского артиста Евгения Петросяна опубликовала новый пост в соцсетях: Татьяна Брухунова показала смешной и "испорченный" кадр с мужем.

Новая возлюбленная российского сатирика старается не делиться деталями личной жизни. Брухунова редко говорит о муже и еще реже показывает кадры с ним. Вот почему каждый снимок супружеской пары вызывает настоящий ажиотаж в сети.

Вот и на этот раз подписчики обсуждают редкий кадр от Брухуновой: на снимке в Instagram Татьяна показала забавный момент, где Петросян пытается испортить ее фото.

На фотографии молодая жена сатирика в костюме-двойке оттенка хаки позировала на стуле в зрительном зале театра. Позади нее склонился Петросян, будто решил напугать жену или просто ворваться в кадр.

"Когда хотела сделать красивое фото, но кто-то решил иначе", – назвала кадр инстадива.

Фанаты звездной пары оценили непостановочный снимок и попросили Татьяну почаще делиться кадрами из семейной жизни. Сама Брухунова выкладывает снимки в своих стильных аутфитах: недавно новый образ жены Петросяна ошеломил фанатов .

Читайте также: