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Молодая жена Петросяна показала, как он "испортил" ей фотосессию
12.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена российского артиста Евгения Петросяна опубликовала новый пост в соцсетях: Татьяна Брухунова показала смешной и "испорченный" кадр с мужем.
Новая возлюбленная российского сатирика старается не делиться деталями личной жизни. Брухунова редко говорит о муже и еще реже показывает кадры с ним. Вот почему каждый снимок супружеской пары вызывает настоящий ажиотаж в сети.
Вот и на этот раз подписчики обсуждают редкий кадр от Брухуновой: на снимке в Instagram Татьяна показала забавный момент, где Петросян пытается испортить ее фото.
На фотографии молодая жена сатирика в костюме-двойке оттенка хаки позировала на стуле в зрительном зале театра. Позади нее склонился Петросян, будто решил напугать жену или просто ворваться в кадр.
"Когда хотела сделать красивое фото, но кто-то решил иначе", – назвала кадр инстадива.
Фанаты звездной пары оценили непостановочный снимок и попросили Татьяну почаще делиться кадрами из семейной жизни. Сама Брухунова выкладывает снимки в своих стильных аутфитах: недавно
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