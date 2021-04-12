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Трансляция Euronews прекращена в Беларуси. Егор Мартинович: «Значение – символичное»

12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По решению Мининформации вещание телеканала по территории страны исключено.

Трансляция Euronews прекращена в Беларуси. Егор Мартинович: «Значение – символичное»

— 12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек, — говорится на сайте ведомства.

При этом Мининформации анонсирует, что с понедельника начинает вещание «ПОБЕДА» — телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства.

— Давайце шчыра: момант славы «Еўраньюз» быў у 2000-я, — реагирует главред «Нашай Нiвы» Егор Мартинович. – У час інтэрнэту і разнастайнасці крыніц інфармацыі значнасць канала зменшылася, і цяпер яго доля была на ўзроўні статыстычнай памылкі. Бадай што адзіны чалавек, які пастаянна апеляваў да «Еўраньюз» — Іван Эйсмант). Іншы факт, што доля расійскай падменнай «Пабеды» будзе яшчэ ніжэйшай. Але значэнне тут перадусім сімвалічнае. Еўрапейскія навіны мы мяняем на канал, у якога мэтавая аўдыторыя — ветэраны.

 
 
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По решению Мининформации вещание телеканала по территории страны исключено.
 
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