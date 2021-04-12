|
Трансляция Euronews прекращена в Беларуси. Егор Мартинович: «Значение – символичное»
12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По решению Мининформации вещание телеканала по территории страны исключено.
— 12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек, —
При этом Мининформации анонсирует, что с понедельника начинает вещание «ПОБЕДА» — телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства.
— Давайце шчыра: момант славы «Еўраньюз» быў у 2000-я, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По решению Мининформации вещание телеканала по территории страны исключено.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)