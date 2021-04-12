Минчанам пришли очень странные платежки за март – c «мифами о БЧБ»

Источник материала: Салiдарнасць

Жителям разных районов Минска пришли странные жировки за март, сообщает TUT.BY.

На обороте — «развенчивание мифов» о бело-красно-белом флаге, а также результаты республиканского опроса общественного мнения «Социальное мышление».

О странных платежках уже сообщили жители Московского, Заводского, Первомайского районов Минска. «Мифы о БЧБ» увидели как на бумажных жировках, так и на платежках, которые приходят на электронную почту.

В качестве организации, начисляющей оплату за жилищно-коммунальные услуги, указан Единый расчетно-справочный центр Минска Центра информационных технологий Мингорисполкома.

На обороте платежек, помимо информации о том, как озеленить двор, есть несколько абзацев о бело-красно-белом флаге.





Фото TUT.BY

Они озаглавлены: «Внимание! Не дайте себя обмануть! Мифы о бчб-флаге». Мифами называют то, что у бело-красно-белого флага глубокие исторические корни и героическая история.