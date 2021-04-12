Беларусь запретила на территории страны вещание Euronews, но разрешила пропагандистский российский канал  

С сегодняшнего дня на территории Беларуси запрещено вещание телеканала Euronews.





Как сказано в сообщении Мининформа, «срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек». Вместе с тем, по информации Белорусской ассоциации журналистов, договор с телеканалом не продлен из-за «выявленного нарушения законодательства о рекламе».

В то же время с сегодняшнего дня в начинает вещание телеканала «Победа» («телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства»).