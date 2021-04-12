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В Минобороны планируют весной поставить под ружье около 10 тысяч человек

12.04.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время весеннего призыва в Вооруженные силы, иные войска и воинские формирования планируется отправить около 10 тысяч человек.

В Минобороны планируют весной поставить под ружье около 10 тысяч человек

Как отмечает пресс-служба Минобороны, в эти дни в военкоматах завершается медицинское обследование призывников, проходят заседания комиссий, на которых решаются вопросы о месте службы будущих солдат. Отправка нового пополнения в войска начнется 14 мая.

Военную присягу новобранцы Вооруженных сил примут 12 июня.

«Особенностью очередного призыва является то, что на службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание пройти такую службу», — отметили в Минобороны.

Александр Лукашенко подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» 18 февраля.

«В целях поддержания боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в феврале—мае на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, изъявивших желание пройти такую службу», — сообщала пресс-служба Лукашенко.

Одновременно указом «предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки».

 

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Во время весеннего призыва в Вооруженные силы, иные войска и воинские формирования планируется отправить около 10 тысяч человек.
 
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