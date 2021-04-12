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В белорусских разработчиков игры This is the Police инвестировали $1,4 миллиона
Источник материала: Onliner
Инвестиционная компания GEM Capital вложила в игровую студию Weappy 1,4 миллиона долларов. Такая информация
Weappy расположена в Минске. Компания известна франшизой This is the Police. В игре пользователь примеряет образ шефа полиции, которого собирается сместить с должности продажный мэр. За оставшееся время герою нужно разными способами скопить достаточно денег для безбедной пенсии.
This is the Police доступна на компьютерах, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также iOS и Android. В 2018 году вышла вторая часть игры.
GEM Capital в 2019 году основала подразделение по инвестициям в игровые проекты.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Инвестиционная компания GEM Capital вложила в игровую студию Weappy 1,4 миллиона долларов. Такая информация размещена в на сайте GEM Capital.Читать далее…
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