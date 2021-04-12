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В белорусских разработчиков игры This is the Police инвестировали $1,4 миллиона

12.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Инвестиционная компания GEM Capital вложила в игровую студию Weappy 1,4 миллиона долларов. Такая информация размещена в на сайте GEM Capital.

Weappy расположена в Минске. Компания известна франшизой This is the Police. В игре пользователь примеряет образ шефа полиции, которого собирается сместить с должности продажный мэр. За оставшееся время герою нужно разными способами скопить достаточно денег для безбедной пенсии.

This is the Police доступна на компьютерах, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также iOS и Android. В 2018 году вышла вторая часть игры.

GEM Capital в 2019 году основала подразделение по инвестициям в игровые проекты.

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Теги: Минск
 
 
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Инвестиционная компания GEM Capital вложила в игровую студию Weappy 1,4 миллиона долларов. Такая информация размещена в на сайте GEM Capital.Читать далее…
 
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