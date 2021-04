В белорусских разработчиков игры This is the Police инвестировали $1,4 миллиона

Источник материала: Onliner

Инвестиционная компания GEM Capital вложила в игровую студию Weappy 1,4 миллиона долларов. Такая информация размещена в на сайте GEM Capital.

Weappy расположена в Минске. Компания известна франшизой This is the Police. В игре пользователь примеряет образ шефа полиции, которого собирается сместить с должности продажный мэр. За оставшееся время герою нужно разными способами скопить достаточно денег для безбедной пенсии.

This is the Police доступна на компьютерах, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также iOS и Android. В 2018 году вышла вторая часть игры.

GEM Capital в 2019 году основала подразделение по инвестициям в игровые проекты.