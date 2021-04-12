В Гомеле начался суд по делу о «захвате исполкомов» (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Железнодорожного района Гомеля начался суд над четырьмя фигурантами дела «о подготовке к захвату зданий госорганов». Ранее СК рассказывал, что доверенные лица Светланы Тихановской готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле, искали желающих среди бывших военных, милиционеров и спасателей. А также показал видео с совещания 5 августа, на котором присутствовала и Тихановская.

По данным следствия, обвиняемые обсуждали организацию массовых беспорядков в Гомеле, а также захват администраций и исполкомов, готовились назначить вместо глав и председателей своих людей. СК информирует: поддержав план, Тихановская согласилась выдать деньги на электрошокеры, газовые баллончики, рации, мегафоны, микрофоны и прочее. Основных участников этой встречи задержали 6—8 августа прошлого года. Им предъявили обвинения по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК. Позже появилась еще одна статья — 369 (оскорбление представителя власти).

В свою очередь пресс-служба Светланы Тихановской прокомментировала эту запись: «За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры — но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы».

До начала процесса в суде предупредили: попасть на заседание смогут не все, сослались на небольшую вместимость зала и «эпидемиологическую ситуацию».

В числе первых в зал пропустили представителей государственных СМИ, затем стали пускать родственников.

— Это самый большой наш зал, но всем точно не хватит мест, — объясняют на посту пришедшим. — Четверо обвиняемых, шестеро потерпевших… Сейчас рассадим, если будет возможность, кого-нибудь пригласим. Зашли уже шесть представителей прессы, больше для прессы мест нет.

Позже сообщили: рассадили, места не появились. Тем, кто не прошел, предложили ждать в холле. Или в следующий раз поменяться с кем-то из прошедших, чтобы поприсутствовать на заседании.

(будет дополнено)