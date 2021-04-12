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Доллар пошел в рост, российский рубль потерял больше копейки

12.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлой неделе доллар то скакал вверх до рекорда, то терял сразу больше двух копеек. Понедельничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с небольшого роста американской валюты. Российский рубль теряет больше двух копеек.

На старте торгов доллар набрал 0,08 копейки. Его покупают и продают по 2,6419.

Евро пока торгуется на пятничном уровне в 3,1436.

Сотня российских рублей потеряла 2,39 копейки. Она стоит 3,4059 белорусского.

В пятницу доллар потерял 2,1 копейки и торговался по 2,6411 белорусского рубля. Евро потерял 1,99 копейки и замер на отметке в 3,1436 рубля. Сотня российских рублей упала на 2,37 копейки, до 3,4298.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На прошлой неделе доллар то скакал вверх до рекорда, то терял сразу больше двух копеек. Понедельничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с...
 
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