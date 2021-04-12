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Доллар пошел в рост, российский рубль потерял больше копейки
Источник материала: Onliner
На прошлой неделе доллар то скакал вверх до рекорда, то терял сразу больше двух копеек. Понедельничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с небольшого роста американской валюты. Российский рубль теряет больше двух копеек.
На старте торгов доллар набрал 0,08 копейки. Его покупают и продают по 2,6419.
Евро пока торгуется на пятничном уровне в 3,1436.
Сотня российских рублей потеряла 2,39 копейки. Она стоит 3,4059 белорусского.
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