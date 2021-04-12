Глава Clubhouse опроверг информацию о взломе 1,3 миллиона аккаунтов сервиса

Источник материала: Onliner

Генеральный директор Clubhouse Пол Дэвисон заявил , что информация ресурса Cyber News об утечке данных 1,3 миллиона аккаунтов сервиса не соответствует действительности.

На днях Cuber News сообщил о появлении на хакерском форуме базы данных 1,3 миллиона пользователей Clubhouse. Среди информации в базе числились имя пользователя и идентификатор, фотография, привязанные аккаунты Twitter и Instagram, число подписчиков, дата создания профиля и имя пользователя, который выдал приглашение на регистрацию.

Однако все это, по словам Пола Дэвисона, является открытой информацией. Следовательно, некорректно называть такую базу данных взломанной.

Clubhouse — социальная платформа, где общение между пользователями идет исключительно голосом.