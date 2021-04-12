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Глава Clubhouse опроверг информацию о взломе 1,3 миллиона аккаунтов сервиса

12.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Генеральный директор Clubhouse Пол Дэвисон заявил, что информация ресурса Cyber News об утечке данных 1,3 миллиона аккаунтов сервиса не соответствует действительности.

На днях Cuber News сообщил о появлении на хакерском форуме базы данных 1,3 миллиона пользователей Clubhouse. Среди информации в базе числились имя пользователя и идентификатор, фотография, привязанные аккаунты Twitter и Instagram, число подписчиков, дата создания профиля и имя пользователя, который выдал приглашение на регистрацию.

Однако все это, по словам Пола Дэвисона, является открытой информацией. Следовательно, некорректно называть такую базу данных взломанной.

Clubhouse — социальная платформа, где общение между пользователями идет исключительно голосом.

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Генеральный директор Clubhouse Пол Дэвисон заявил, что информация ресурса Cyber News об утечке данных 1,3 миллиона аккаунтов сервиса не соответствует...
 
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