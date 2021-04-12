Про бчб, БНР и стабильность. Мартовские жировки превратились в «агитку»?

Источник материала: Onliner

В этом году жировки уже удивляли нас. В основном, конечно, цифрами в графе «К оплате». Но вот платежка за март, пожалуй, способна переплюнуть все предыдущие: стандартный квиток, который давненько не менял своего вида, на этот раз превратился в «агитационный плакат». На обратной стороне жировки, после всех обычных расчетов, напечатана информация, предваряемая словами: «Внимание! Не дайте себя обмануть. Мифы о бчб-флаге».

Но и это не единственный новый раздел платежки. Есть еще «Важно знать» и поздравление с Днем Победы. Итак, о чем же коммунальщики вдруг решили нам, всем получателям квитков, рассказать. В первую очередь о «кому-то выгодном псевдоисторическом мифе о якобы древнем происхождении флага». Затем немного про БНР и ее руководство. Само собой, повторяется риторика, звучащая на гостелеканалах в духе «”бчбшники“ жгли деревни, сотрудничали с немцами» и так далее. Текст очень эмоциональный и пестрит такими словами, как «предатели», «палачи», «несмываемый позор», «проклятие». Жировка, ты ли это?!

Глава «Важно знать» куда более оптимистичная. Из нее мы узнаем результаты республиканского опроса общественного мнения. Согласно этим цифрам, все хорошо, стабильно и спокойно. Зачем, спрашивается, тогда уделять столько внимания бчб?





Onliner пытается дозвониться в ЕРСЦ Минска и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, чтобы там пояснили, зачем на жировках нужна такая информация.