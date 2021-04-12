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Весной в армию поедут около 10 тысяч человек. В чем особенность призыва?

12.04.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этой весной в белорусскую армию хотят призвать около 10 тысяч человек. Много это или мало? В прошлом году в войска отправилось примерно такое же количество молодых людей. Но в этом призыве есть особенность, сообщает телеграм-канал Министерства обороны.

В эти дни в военных комиссариатах завершается медобследование призывников, проходят заседания призывных комиссий, где принимают решения о месте службы будущих солдат.

«Особенностью очередного призыва является то, что на службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание пройти такую службу», — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Отправка в войска нового пополнения начнется с 14 мая. Военную присягу новобранцы примут 12 июня.

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Этой весной в белорусскую армию хотят призвать около 10 тысяч человек. Много это или мало? В прошлом году в войска отправилось примерно такое же количество молодых...
 
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