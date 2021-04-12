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Skoda в России: произведено 750 тысяч автомобилей

12.04.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Skoda в России отметила выпуск 750-тысячного по счету автомобиля с момента запуска производства в 2009 году. Юбилейным экземпляром стал кроссовер Kodiaq, который сошел с конвейера завода в Нижнем Новгороде.


Локальное производство Skoda в России началось в 2009 году, когда с конвейера завода Volkswagen в Калуге начала сходить Octavia второго поколения. В 2012 году, когда Skoda выпустила уже стотысячный автомобиль в России, производство началось на партнерском завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Сейчас на его мощностях собираются кроссоверы Kodiaq и Karoq, а с осени прошлого года и четвертое поколение Octavia. В Калуге же в настоящее время выпускают одну модель — модернизированный лифтбек Rapid.

К слову, Россия является третьим по величине рынком сбыта для чешского производителя — в прошлом году в стране было реализовано более 94 тысяч автомобилей Skoda.

 
 
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Skoda в России отметила выпуск 750-тысячного по счету автомобиля с момента запуска производства в 2009 году. Юбилейным экземпляром стал кроссовер Kodiaq, произведенный на...
 
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