Skoda в России: произведено 750 тысяч автомобилей

Источник материала: Tut.by

Skoda в России отметила выпуск 750-тысячного по счету автомобиля с момента запуска производства в 2009 году. Юбилейным экземпляром стал кроссовер Kodiaq, который сошел с конвейера завода в Нижнем Новгороде.





Локальное производство Skoda в России началось в 2009 году, когда с конвейера завода Volkswagen в Калуге начала сходить Octavia второго поколения. В 2012 году, когда Skoda выпустила уже стотысячный автомобиль в России, производство началось на партнерском завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Сейчас на его мощностях собираются кроссоверы Kodiaq и Karoq, а с осени прошлого года и четвертое поколение Octavia. В Калуге же в настоящее время выпускают одну модель — модернизированный лифтбек Rapid.

К слову, Россия является третьим по величине рынком сбыта для чешского производителя — в прошлом году в стране было реализовано более 94 тысяч автомобилей Skoda.