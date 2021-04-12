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В Лидском районе Ford сбил лося - пострадал несовершеннолетний пассажир

12.04.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний пострадал в аварии, которая произошла 10 апреля в Лидском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, около 22.00 19-летний водитель Ford ехал по трассе граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень. Вблизи деревни Минойты он сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.

В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки, ехавший на переднем сиденье, получил травмы и был госпитализирован. Животное пало.

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Авария произошла 10 апреля, около 22.00, вблизи деревни Минойты.
 
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