В Лидском районе Ford сбил лося - пострадал несовершеннолетний пассажир

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний пострадал в аварии, которая произошла 10 апреля в Лидском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, около 22.00 19-летний водитель Ford ехал по трассе граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень. Вблизи деревни Минойты он сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.

В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки, ехавший на переднем сиденье, получил травмы и был госпитализирован. Животное пало.

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