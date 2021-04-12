Какие курсы доллара и евро установили обменники 12 апреля

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 апреля вырос. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходило на торгах 12 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,03% — до 2,6419 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,7% — до 3,4059 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.12).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,685 рубля (Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,646 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту во Франсабанке — 2,645 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,188 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,146 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолюбанке — 3,108 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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