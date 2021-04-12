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В Соединенных Штатах раскрыли «страшную правду» о межконтинентальных ракетах страны

12.04.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США скоро столкнутся с ситуацией, при которой у страны останутся устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). На это указал эксперт Питер Хьюсси в статье для The National Interest. На публикацию обратила внимание Lenta.ru.


Пуск ракеты LGM-30G Minuteman III 8 июня 1994 года. Фото: wikipedia.org

По его словам, «страшная правда» заключается в том, что возможности для модернизации стоящих полвека на вооружении ракет шахтного базирования Minuteman III уже практически исчерпаны и к 2030 году их жизнь нельзя будет продлить.

В Пентагоне есть сторонники плана по еще одной модернизации этих ракет. Они указывают на то, что разработка новых МБР и инфраструктуры для них будет значительно дороже, чем внесение улучшений в уже имеющиеся ракеты. Хьюсси сравнил такую политику с «покупкой новых хлыстов в попытке заставить автомобиль ехать быстрее».

В декабре 2020 года Popular Mechanics описал как «превью конца цивилизации» залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30» с подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» Военно-морского флота России. «Хорошо, что это было всего лишь испытание», — отмечает американский журнал, добавляя, что «ракеты пролетели почти над всей территорией России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии». В публикации Р-30 «Булава-30» называется аналогом оружия — американской ракеты UGM-133A Trident II D5.

В июне 2019 года американский журнал The National Interest написал, что точности ракет Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.

 
 
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В нынешнем состоянии ядерные силы США представляют собой нечто странное.
 
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