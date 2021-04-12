Моуринью пришел в ярость после слов Сульшера об игроке Тоттенхэма

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу отмененного гола Эдинсона Кавани в матче 31-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1) и значении эпизода на исход игры. Позже на его слова гневно отреагировал главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.



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«Гол был абсолютно правильный. Давайте не позволим ввести себя в заблуждение. Надо отметить, что если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи 10 товарищей, то я бы оставил его без ужина», — сказал Сульшер.

Придя на послематчевую пресс-конференцию, Моуринью выплеснул эмоции на журналистов.

«Позвольте мне кое-что вам сказать. Я очень, очень удивлен, что после комментариев, которые Уле дал в отношении Сона, вы не спрашиваете меня об этом. Если бы я сказал что-то подобное, вроде: „Если бы это был мой сын, я бы не накормил его сегодня вечером“, какова была бы ваша реакция?

Это очень, очень грустно. Мне очень грустно, что вы не спрашиваете меня об этом. Очень грустно, что у вас нет моральной честности, чтобы относиться ко мне так же, как вы относитесь к другим.

Я просто хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Уле, потому что, я думаю, что все отцы — а я отец — всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают.

Если вам придется воровать, чтобы накормить своих детей, вы пойдете на это. Я очень, очень разочарован, я уже сказал Уле, что я думаю о его комментариях», — приводит слова Моуринью Sky Sports.